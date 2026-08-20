Simón García entra en el radar internacional: interés del Alavés por el defensor de Nacional

El buen momento de los jóvenes talentos de Atlético Nacional comienza a despertar interés fuera de Colombia. Esta vez, el protagonista es Simón García, defensor que ha llamado la atención de clubes internacionales y que ya aparece en el radar del fútbol español.
El interés llega desde España, donde el Deportivo Alavés tendría en la mira al zaguero del conjunto verdolaga. Por ahora, se trata de un seguimiento y no existe una oferta oficial por el futbolista, por lo que cualquier posibilidad de negociación todavía está en una etapa inicial.