Envigado estrena la primera unidad de rescate especializado de bomberos del Valle de Aburrá

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado incorporó una moderna unidad de rescate urbano diseñada para atender incidentes de alta complejidad. La adquisición, valorada en más de $579 millones de pesos, fue financiada con recursos de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Envigado y la propia institución bomberil. La adición responde al incremento de operativos locales en los últimos años: solo en los dos más recientes, los bomberos de Envigado han atendido siete extracciones vehiculares que requirieron herramientas especializadas, cinco rescates en alturas y tres rescates de alta montaña, además de múltiples intervenciones en ascensores y rescates de fauna silvestre y doméstica. Con este nuevo vehículo, el organismo de socorro podrá iniciar labores inmediatas en situaciones de estructuras colapsadas, espacios confinados y emergencias con fauna, ampliando la capacidad de respuesta de los rescatistas y aumentando las probabilidades de salvar vidas. Entérese: 640 toneladas de ayuda internacional han llegado a Colombia tras el terremoto

Tecnología y capacidad única en la subregión

Con la llegada de este vehículo, Envigado se convierte en el único municipio del Valle de Aburrá en operar, directamente desde su cuerpo de bomberos, una unidad de rescate especializado con estas características técnicas. Aunque otros municipios de la subregión cuentan con distintos tipos de vehículos y equipos de respuesta rápida, esta es la primera unidad de este tipo operada directamente por un cuerpo de bomberos en el Valle de Aburrá, lo que —según la Alcaldía— optimizará de forma significativa los tiempos de respuesta ante cualquier desastre. Se trata de un Chevrolet NQR modelo 2026 adaptado para labores de rescate, con carrocería de aluminio y un sistema de gabinetes de última generación que incluye bandejas deslizantes y una bandeja tipo tornamesa para el despliegue inmediato de equipos a batería.

Entre sus características más destacadas está un malacate —o “winche”— portátil multidireccional, un dispositivo mecánico para arrastrar, levantar y tensionar, con cuatro puntos de anclaje periféricos que permiten realizar maniobras de extracción y recuperación desde distintos ángulos, según lo exija cada emergencia. Para operaciones nocturnas o en condiciones de baja visibilidad, el vehículo incorpora un sistema integral de iluminación LED, con luces exploradoras de 360 grados y luces especializadas para terreno. Además, cuenta con una cabina trasera reforzada, ergonómica e insonorizada, con capacidad para transportar de forma segura a cinco integrantes del grupo especializado de rescate.

Una inversión que llega tras el terremoto

La llegada de esta unidad se da pocos días después de que los bomberos de Envigado viajaran a algunas de las zonas más golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, donde apoyaron labores de rescate junto a otros organismos de socorro del departamento. Con esta inversión, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Envigado reafirman su compromiso con el fortalecimiento de los cuerpos de socorro locales, en momentos en que la atención de emergencias de alta complejidad —tanto estructurales como naturales— ha cobrado especial relevancia en la región. Lea más: Tras el sismo: finalizan las labores de rescate y arranca la fase de recuperación Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: