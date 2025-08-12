El Líbano, Tolima, se lució con la III Feria Internacional de Café

Líbano, Tolima fue el escenario en donde se realizó la tercera edición de la Feria Internacional de Café. Este municipio caficultor, con alrededor 39 mil habitantes, se preparó arduamente para recibir los días 9 y 10 de agosto a empresarios, productores, compradores nacionales e internacionales- y a un gran público proveniente de varias regiones del país-.
Este departamento es el tercer productor nacional de café (12.88 %) por detrás de Huila y Antioquia, con 105.608 hectáreas y 38 municipios enfocados en esta actividad. También hay más de 64 mil personas (33 % mujeres - 67 % hombres) las que obtienen el sustento con su trabajo en 5.230 fincas del sector.
No obstante, el enfoque que busca la Gobernación del Tolima, a través de su gobernadora Adriana Magali Matiz, es que haya una continuación generacional para preservar el trabajo y la economía local. “Lo más importante es el mensaje que le estamos enviando al país. Un mensaje de resiliencia en mucho territorios que vivieron la violencia y que decidieron apostarle al tema del café”, dijo Matiz.