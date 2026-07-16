¿Le llega más cara la factura? Medellín lidera alza en precio de servicios con una inflación de 6,92%

Si usted paga los servicios públicos de su hogar, probablemente se ha dado cuenta que en el último año estos han tenido un mayor incremento en los precios. La falta de gas nacional y la llegada del fenómeno de El Niño son algunos de los factores que podrían seguir contribuyendo al aumento de la inflación del país. De acuerdo con los datos más recientes de inflación del Dane correspondientes a junio, en el último año los servicios públicos (el rubro de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles) tuvieron una inflación de 5,02%. Esta ha sido la más alta en lo que va del año. En enero, la inflación de este rubro fue de 4,59%; en febrero se ubicó en 3,85%; en marzo cerró en 4,15%; en abril quedó en 4,11% y en mayo esta fue de 4,50%. El impacto es significativo ya que los servicios públicos contribuyeron, en el último año, con 1,56 puntos porcentuales a la inflación, la cual se ubicó en 6,14% en el sexto mes del año. Le puede interesar: EPM alerta por aumento del hurto de cables: daños superan $25.000 millones en 2026

Medellín lidera el incremento de los servicios públicos entre las principales ciudades

Pese a esto, hay ciudades donde el costo de vida ha tenido un mayor impacto. Medellín es la que lidera con una inflación de 6,92% en el último año, seguido de Pereira (6%) y Manizales (5,96%). Ante esto, Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, aseguró que la aceleración de la inflación en el rubro de servicios públicos no solo está marcado por la energía eléctrica, sino también por el contexto del gas natural y la dependencia de las importaciones. Además, señaló que la subida de precios también va de la mano con qué tanto las empresas distribuidoras que atienden a los usuarios residenciales tengan exposiciones a la compra de energía en el día a día en la bolsa de energía. “Por ejemplo, Air-e y Afinia tienen una exposición de 30%, pero muchos de esos contratos se vuelven casi a referencia a precio de bolsa, entonces también les afecta. El tema pesa porque no solamente es precio, sino que es presión desde el punto de vista del día a día de los precios de la bolsa de energía”, aseguró Castañeda. Por otro lado, el fenómeno de El Niño es uno de los aspectos primordiales que más podría impactar en el costo de vida de los colombianos. Ante esto, Fabián Osorio Quintero, director de Análisis Sectorial de Corficolombiana, señaló que los precios en bolsa han superado 400% anual en los últimos días de julio, reflejando las expectativas de menores aportes hídricos asociadas a la posible materialización de El Niño.

“Aunque el efecto directo de mayores tarifas de energía sobre la inflación es menor que el observado en alimentos, tampoco es despreciable. La electricidad representa el 2,94% de la canasta del IPC, por lo que un aumento de 10% en las tarifas añadiría cerca de 0,3 puntos porcentuales a la inflación total”, señaló Osorio. Lea más: Alerta en Antioquia: casi 200 excavaciones dañaron la red de gas de EPM en 2025

Las otras ciudades del top 10

Seguida de Medellín, Pereira y Manizales, se encuentran Neiva (5,82%), Tunja (5,80%), Cali (5,60%), Florencia (5,58%), Armenia (5,48%), Otras Áreas Urbanas (5,19%) e Ibagué (5,18%). Todas estas se encuentran por encima del total del promedio del IPC que fue de 5,02% para tal rubro. Por otro lado, las ciudades que se encuentran en la parte baja del listado, es decir, quienes cuentan con un impacto menor se encuentran Riohacha (-0,07%), Barranquilla (2,01%) y Santa Marta (2,12%). Por ende, para Castañeda el Gobierno entrante deberá asumir el reto a partir de la posesión el próximo siete de agosto. “Tendrá que haber programas en los cuales a los usuarios les paguen por no consumir o les pongan penalidades cuando consuman mucha energía”, afirmó el dirigente gremial. Conozca también: Inflación en Colombia rompió el techo del 6%: IPC anual llegó a 6,14% en junio de 2026 Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen, señaló que el verdadero reto es garantizar que el país siga incorporando nuevos proyectos de generación y transmisión. “Hoy ya enfrentamos un déficit de energía firme frente a la demanda proyectada, y contar con suficiente oferta es la mejor manera de mantener precios estables, proteger el bolsillo de los colombianos y garantizar un servicio confiable”, afirmó Gutiérrez. Bloque de preguntas y respuestas: