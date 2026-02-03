Con lluvias intensas y embalses en niveles altos: ¿bajará el precio de la energía en Colombia?

Cada vez que las lluvias son abundantes y los embalses en Colombia alcanzan niveles elevados, surge una pregunta que parece lógica para los usuarios: ¿el precio de la energía debería bajar automáticamente? Aunque la lógica apuntaría a que sí, la respuesta es más compleja.
Las intensas lluvias registradas durante buena parte del segundo semestre del año pasado, y que se extendieron al inicio de 2026, mostraron efectos visibles en los niveles de los embalses, cuyo llenado en enero fue 10% superior al registrado hace un año.
Según datos de XM, administrador del mercado de energía eléctrica, este mayor nivel hídrico contribuyó a una reducción del precio de la energía en bolsa. En la comparación interanual, el valor cayó cerca de 26%, al pasar de $797 por kilovatio hora (kWh) a $590/kWh.
No obstante, este alivio en el mercado mayorista no se traduce de forma inmediata en una disminución de la factura que pagan los usuarios. La razón está en la estructura del sistema eléctrico colombiano, basada en contratos de largo plazo y mecanismos de seguridad energética que amortiguan las variaciones de corto plazo, incluso en episodios extremos como el ocurrido en la hidroeléctrica de Urrá.
