Desde nacionalizar el ahorro pensional hasta la emergencia económica: las jugadas de Petro para conseguir plata

En su remate, el Gobierno del presidente Gustavo Petro entró en una suerte de “supervivencia financiera”. Tras tres años, ahora se encuentra en la búsqueda frenética de plata para cubrir un déficit fiscal que para 2025 se proyecta en –al menos– un alarmante 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB). No es un dato menor, sería el desbalance más alto desde que se tiene registro histórico en Colombia, superando incluso los momentos más críticos de la pandemia.
La urgencia es tal que el Ejecutivo ha pasado de las reformas por vía legislativa a las maniobras por decreto, la suspensión de la Regla Fiscal y, más recientemente, a la declaratoria de una emergencia económica que encendió todas las alarmas.