¿Cuál es la clave para perdurar en el mercado colombiano? Empresa de 75 años de historia compartió su secreto

Uno de los secretos que quiere tener una compañía es cómo perdurar en el mercado, pues en Colombia hay una alta tasa de mortalidad empresarial. Una reconocida marca de muebles compartió el secreto para seguir vigente durante décadas.
Se trata de la empresa Jamar, una referente en la industria de fabricación y comercialización de muebles que recién cumplió 75 años de historia. La compañía comenzó en Barranquilla en 1933 gracias a la idea de un joven de 16 años llegado desde Polonia.
Sin embargo, fue hasta la década del 50 cuando esa fábrica de muebles abrió su primera tienda en el Paseo Bolívar de la capital del Atlántico con el objetivo de ofrecer muebles de calidad y a crédito, algo innovador para la época.