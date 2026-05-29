El director técnico de River Plate aclaró los rumores sobre un presunto conflicto con Juanfer Quintero: esto dijo

El entrenador de River Plate, Eduardo “Chacho” Coudet, dejó claro que su relación con Juan Fernando Quintero es buena. El volante colombiano no estuvo presente en el último partido del semestre en el que enfrentaron a Blooming de Bolivia en el Monumental por Copa Sudamericana. El “Millonario” venía de perder la final del torneo argentino ante Belgrano el pasado domingo 24 de mayo.

Los rumores que involucraban al entrenador y al talentoso volante tenían como enfoque la salida del número 10 de River. Las versiones que manejó la prensa gaúcha frente a este tema iban desde una ruptura en la relación entre ambos hasta la decisión de Coudet de no contar más con Quintero porque prefiere otra clase de jugador en su posición, alguien de un corte más físico.

Sobre la ausencia de Juanfer ante Blooming, Coudet dijo: “no lo entiendo, que Juanfer no estuviese en este partido (vs. Blooming) lo sabíamos desde el jueves. Al otro día del partido de Copa con Bragantino ya hemos charlado”.

También admitió en la rueda de prensa que tuvo contactos constantes con Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, con quien pactó la salida tempranera de Quintero rumbo a la concentración del conjunto cafetero de cara a la Copa del Mundo, empero, con Kevin Castaño, quien también jugará el máximo certamen a nivel de selecciones, no se pidió esa licencia.

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En cuanto a su relación con el jugador, el Chacho puntualizó que “el lunes estuvimos charlando porque tengo una gran relación con él, debe ser con el tipo que más hablé, de los jugadores, desde que he llegado. Una hora y media estuvimos charlando en mi oficina el lunes. Y al otro día me desayuné con que estábamos peleados, con que había un maltrato. La verdad, no sé cuál es el objetivo”.