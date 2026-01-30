Kevin Warsh a la Reserva Federal: ¿Quién es el elegido por Donald Trump para el banco central de EE. UU.?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudió los mercados este viernes 30 de enero al anunciar su decisión más esperada en materia financiera: la nominación de Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal (Fed). Warsh, un economista y banquero con amplia trayectoria, es el elegido para suceder a Jerome Powell, cuyo liderazgo ha estado bajo la lupa constante del mandatario. A través de su red social, Truth Social, Trump no escatimó en elogios para su candidato. “Me complace anunciar que nomino a Kevin Warsh”, escribió el presidente, subrayando que lo conoce desde hace años. Para Trump, Warsh tiene el “perfil perfecto” y vaticinó que pasará a la historia como uno de los mejores líderes del banco central, afirmando con entusiasmo que “nunca decepcionará”.

¿Quién es Kevin Warsh y por qué Trump confía en él?

Kevin Warsh, de 55 años, no es un extraño en los pasillos del poder. A la temprana edad de 35 años, hizo historia al convertirse en el gobernador más joven de la Reserva Federal (2006-2011). Su hoja de vida incluye su experiencia como asesor económico clave durante la Presidencia de George W. Bush. Miembro actual de la Hoover Institution, un prestigioso centro de pensamiento conservador en California. También tuvo experiencia previa en la junta de la Fed durante la crisis financiera de 2008. Aunque Warsh ya había estado en la lista de candidatos de Trump en 2017 (cuando finalmente se optó por Powell), esta vez parece ser el hombre indicado para ejecutar la visión económica de la actual administración.

El reto de la independencia: ¿Hacia dónde van los tipos de interés?

La gran pregunta que circula en Wall Street y entre los analistas es si la Fed podrá mantener su independencia política. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha presionado públicamente para que las tasas de interés bajen de forma más rápida y agresiva. Este nombramiento ocurre en un contexto de cambios profundos. Por ejemplo, la administración Trump ya ha puesto a figuras como Stephen Miran en el Comité del Mercado Abierto (FOMC) e incluso ha iniciado procesos para forzar la salida de miembros como Lisa Cook. Por otra parte, Jerome Powell, quien lidera la Fed desde 2018 enfrentando la pandemia y la inflación récord, ha sido blanco de críticas agresivas por parte de Trump, incluyendo investigaciones por sobrecostes en reformas de edificios del banco. Aunque en el pasado Warsh fue cauteloso con la inflación (que sigue por encima del objetivo del 2%), recientemente se ha mostrado más abierto a la idea de mantener tasas de interés más bajas.

