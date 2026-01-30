Kevin Warsh a la Reserva Federal: ¿Quién es el elegido por Donald Trump para el banco central de EE. UU.?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudió los mercados este viernes 30 de enero al anunciar su decisión más esperada en materia financiera: la nominación de Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal (Fed).
Warsh, un economista y banquero con amplia trayectoria, es el elegido para suceder a Jerome Powell, cuyo liderazgo ha estado bajo la lupa constante del mandatario.
A través de su red social, Truth Social, Trump no escatimó en elogios para su candidato. “Me complace anunciar que nomino a Kevin Warsh”, escribió el presidente, subrayando que lo conoce desde hace años.
Para Trump, Warsh tiene el “perfil perfecto” y vaticinó que pasará a la historia como uno de los mejores líderes del banco central, afirmando con entusiasmo que “nunca decepcionará”.