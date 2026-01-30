x

Kevin Warsh a la Reserva Federal: ¿Quién es el elegido por Donald Trump para el banco central de EE. UU.?

Donald Trump nomina a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal, buscando reemplazar a Jerome Powell y asegurar una gestión económica histórica.

    El presidente de EE. UU., Donald Trump, confirmó a través de Truth Social la nominación de Kevin Warsh (en la foto) como presidente de la Reserva Federal. FOTO: GETTY
Miguel Orlando Alguero
Economía

hace 2 horas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudió los mercados este viernes 30 de enero al anunciar su decisión más esperada en materia financiera: la nominación de Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal (Fed).

Warsh, un economista y banquero con amplia trayectoria, es el elegido para suceder a Jerome Powell, cuyo liderazgo ha estado bajo la lupa constante del mandatario.

A través de su red social, Truth Social, Trump no escatimó en elogios para su candidato. “Me complace anunciar que nomino a Kevin Warsh”, escribió el presidente, subrayando que lo conoce desde hace años.

Para Trump, Warsh tiene el “perfil perfecto” y vaticinó que pasará a la historia como uno de los mejores líderes del banco central, afirmando con entusiasmo que “nunca decepcionará”.

Lea más: La Fed resiste ante presión de Trump: mantiene las tasas de interés sin cambios en Estados Unidos

¿Quién es Kevin Warsh y por qué Trump confía en él?

Kevin Warsh, de 55 años, no es un extraño en los pasillos del poder. A la temprana edad de 35 años, hizo historia al convertirse en el gobernador más joven de la Reserva Federal (2006-2011).

Su hoja de vida incluye su experiencia como asesor económico clave durante la Presidencia de George W. Bush. Miembro actual de la Hoover Institution, un prestigioso centro de pensamiento conservador en California.

También tuvo experiencia previa en la junta de la Fed durante la crisis financiera de 2008.

Aunque Warsh ya había estado en la lista de candidatos de Trump en 2017 (cuando finalmente se optó por Powell), esta vez parece ser el hombre indicado para ejecutar la visión económica de la actual administración.

Conozca más: Al estilo Petro: Trump arremete contra el Banco Central y Powell denuncia ataque a la independencia monetaria

El reto de la independencia: ¿Hacia dónde van los tipos de interés?

La gran pregunta que circula en Wall Street y entre los analistas es si la Fed podrá mantener su independencia política.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha presionado públicamente para que las tasas de interés bajen de forma más rápida y agresiva.

Este nombramiento ocurre en un contexto de cambios profundos. Por ejemplo, la administración Trump ya ha puesto a figuras como Stephen Miran en el Comité del Mercado Abierto (FOMC) e incluso ha iniciado procesos para forzar la salida de miembros como Lisa Cook.

Por otra parte, Jerome Powell, quien lidera la Fed desde 2018 enfrentando la pandemia y la inflación récord, ha sido blanco de críticas agresivas por parte de Trump, incluyendo investigaciones por sobrecostes en reformas de edificios del banco.

Aunque en el pasado Warsh fue cauteloso con la inflación (que sigue por encima del objetivo del 2%), recientemente se ha mostrado más abierto a la idea de mantener tasas de interés más bajas.

Le puede interesar: Reserva Federal de EE. UU. baja tasas de interés por segunda vez en el año: aquí las razones

Reacción de los mercados y el futuro del dólar

Tras el anuncio, el dólar estadounidense cedió parte de sus ganancias, aunque se mantuvo al alza en el mundo.

En Colombia, por ejemplo, la divisa abrió la jornada a la baja sobre $3.645 lo que representó una caída de $16,29 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy se ubicó en $3.661,29; a las 8:05 a.m. tocó un mínimo de $3.645 y un máximo de $3.645 y se habían realizado tres transacciones.

Los analistas consideran que la elección de Warsh trae “calma” frente a otros candidatos percibidos como demasiado cercanos o influenciables por el ala política.

Derek Halpenny, experto de MUFG, señaló que Warsh cuenta con una experiencia que otros aspirantes no tenían, lo que le otorga una credibilidad necesaria ante los inversores.

Ahora, la pelota está en la cancha del Senado de Estados Unidos, que deberá confirmar la nominación.

Además: Estados Unidos niega intervenir en el yen japonés; ahora el dólar se fortalece en los mercados globales

Utilidad para la vida