Artistas urbanos se convierten en motor de hasta un 40% en ventas para marcas en Colombia

Cuando José Álvaro Osorio, más conocido en el mundo artístico como J. Balvin, soltó la popular frase de “el negocio, socio”, estaba convencido de que mezclar su imagen con marcas sería una fórmula muy ganadora, pero nunca se llegó a imaginar que el reggaetón fuese una industria de tales proporciones que con el tiempo llegaría a jalonar hasta un 40% las ventas de grandes empresas a nivel nacional e internacional. En ese entonces, hablamos del periodo entre 2009-2010; AKT Motos venía con una apuesta fuerte por ser líder en el segmento. La campaña de Balvin y la marca bajo el eslogan “AKT es el negocio, socio”, no solo vendió motos, sino que insertó a la marca en la cultura popular. Esto permitió que AKT, que entonces era una marca joven, compitiera directamente con fabricantes tradicionales japoneses e indios.

Impulso de modelos específicos: el éxito de ventas de referencias como la AKT EVO 150 NE y la línea NKD durante esos años se vinculó directamente a la presencia de J Balvin en los comerciales, donde se promocionaban precios agresivos desde $1.990.000. Desde ese momento, y tras el impacto que tuvo esta apuesta —que llevó a la marca a consolidarse como líder del mercado en 2025 con más de 175.555 unidades vendidas (26,98% de participación)—, se abrió la puerta para que otros artistas urbanos replicaran este modelo de negocio con grandes compañías. Le puede interesar: De Postobón a Bon Bon Bum y de Chocorramo a Colombina: los “juntes” de marcas que le ponen sabor al mercado

De la imagen a las ventas: alianzas que ya muestran resultados

Hoy día, esas alianzas evolucionaron hacia una tendencia clara: el co-branding entre artistas y marcas de consumo masivo como motor de ventas. Ya no se trata solo de imagen, sino de resultados medibles. Un caso reciente es el de Ryan Castro con las chocolatinas Jumbo, del Grupo Nutresa, que lanzó una edición limitada inspirada en el artista. La referencia superó 1,2 millones de unidades vendidas en menos de dos meses y con incrementos proyectados en un inicio de hasta 20% en aumento de ventas.

Parte del impulso vino de su estrategia digital, con más de 5 millones de visualizaciones en TikTok, incluyendo contenido viral del artista vendiendo el producto en buses de Medellín, haciendo referencia a sus inicios en la música. Lea más: ¡Awoo! Colaboración entre Ryan Castro y Jumbo rompe récord en venta de chocolatinas con más de 1,2 millones de unidades En paralelo, Blessd se convirtió como uno de los nombres más activos en este tipo de alianzas. Su trabajo con la bebida energizante Amper, de Quala, arrancó en 2023 con Amper Blue “By Blessd” y se extendió con nuevas versiones como Amper Ultra y Amper Predator. La fórmula combina precios accesibles —alrededor de $3.000— con una narrativa de superación personal que conecta con audiencias jóvenes. Incluso, la colaboración logró un fenómeno orgánico en redes con el término “Yaper”, una adaptación del nombre de la marca que adoptaron sus fans y amplificó su alcance sin necesidad de inversión adicional, causando un boom de momento.

Del consumo masivo a la moda: el alcance del fenómeno

El artista también ha llevado su marca a otros sectores, desde este mes de marzo lanzó una campaña con Trululú, con gomitas edición limitada y activaciones en Medellín en colegios de la ciudad y barrios populares.

Mientras que con Adidas, desde 2025, apostó por una estrategia de co-creación en moda urbana, con productos como las Superstar “By Blessd” y guayos F50 personalizados, integrando lanzamientos musicales, eventos presenciales y canales digitales. A este movimiento se suma Karol G, quien trasladó su universo musical al consumo masivo con una edición especial de Bon Bon Bum, de Colombina, inspirada en “Mañana Será Bonito”. La campaña logró millones de interacciones en redes y fue reconocida con un Effie Plata en 2024 por su efectividad en marketing juvenil. Aunque no se revelaron cifras de ventas, este tipo de alianzas en Colombia ha llegado a generar incrementos de hasta 40% en productos intervenidos. Conozca también: ¡Hasta más de US$500 millones! Esto es lo que genera Bad Bunny por reproducción solo en Spotify