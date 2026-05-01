Trump aseguró que podría “tomar el control” de Cuba al terminar su agenda con Irán

Según su relato, una demostración de fuerza de ese tipo bastaría para que los ciudadanos de la isla reaccionaran con una rendición, en una declaración que ha generado controversia por su tono y alcance.

En su discurso, el mandatario planteó incluso un escenario en el que el portaaviones USS Abraham Lincoln sería desplegado en el Caribe, a corta distancia de la costa cubana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a referirse a Cuba al asegurar que podría asumir el control de la isl a “en muy poco tiempo”, una vez finalice sus acciones en Irán. La afirmación la hizo durante una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Florida, ante un grupo de empresarios y líderes políticos.

Horas antes, su administración había anunciado nuevas sanciones dirigidas a aumentar la presión económica sobre el gobierno cubano, en una estrategia que busca restringir sus fuentes de financiamiento y aislarlo aún más en el plano internacional.

Desde la Casa Blanca se reiteró que Cuba continúa siendo considerada una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos. En la orden firmada por el mandatario se señala que “las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba (...) constituyen una amenaza” que afecta tanto la seguridad como la política exterior del país.

Trump también afirmó que dichas acciones “no solo están diseñadas para perjudicar a Estados Unidos”, sino que resultan “repugnantes para los valores morales y políticos de las sociedades libres y democráticas”, reforzando así el discurso de confrontación con el gobierno de la isla.

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El endurecimiento de las medidas coincide con un momento de alta tensión política. Este 1 de mayo, el gobierno cubano convocó a movilizaciones masivas en la isla con el objetivo de “defender la patria” y denunciar lo que considera una escalada de amenazas por parte de Washington, incluyendo posibles acciones de carácter militar.

Además, el contexto regional añade presión al escenario. Cuba se encuentra a apenas 150 kilómetros de la costa de Florida, una cercanía geográfica que históricamente ha influido en la relación entre ambos países y que vuelve especialmente sensibles este tipo de declaraciones.

La intervención del mandatario estadounidense se dio en un evento cerrado, con asistentes seleccionados, en el que Trump participó como orador principal. El Forum Club es un espacio habitual de encuentro entre líderes políticos, empresarios y figuras públicas en Florida, lo que convierte este tipo de discursos en escenarios clave para enviar mensajes tanto a nivel interno como internacional.

En conjunto, las declaraciones y las nuevas sanciones evidencian un endurecimiento de la postura de Estados Unidos frente a Cuba, en un momento en el que también se mantienen frentes abiertos en otras regiones, como el caso de Irán, lo que podría escalar aún más las tensiones en el ámbito internacional.

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