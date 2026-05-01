Conozca a Manuel Nardini, el técnico que sacude a Paisas con intensidad, victorias y ambición

El técnico argentino Juan Manuel Nardini vive intensamente el baloncesto. Desde la raya va de un lado a otro, hace gestos, alerta a sus jugadores, interactúa con los árbitros y mantiene la intensidad del juego para que su equipo vaya siempre en busca del triunfo.
Desde que llegó a Paisas, suma con el equipo tres victorias y una derrota, y confiesa que, antes de arribar a Medellín, vivió las 23 horas más maratónicas de sus 39 años, ya que fue el tiempo que tuvo para dejar todo organizado en casa y viajar a la ciudad de la Eterna Primavera para asumir las riendas del quinteto antioqueño.
El entrenador, que nació en Buenos Aires, Argentina, y tiene raíces italianas, cuenta en su trayectoria con experiencia en México y títulos en su tierra natal con San Lorenzo, además de uno en Venezuela con Guaiqueríes. También habla tres idiomas: inglés, italiano y español.