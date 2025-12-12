¡Pilas! Estos son los juguetes que son tendencia para esta Navidad

La época navideña es uno de los momentos del año más felices para los niños. La tradición de los regalos y los festejos familiares se convierten en quizá los mejores recuerdos para las personas. Y por supuesto, una costumbre que mueve el comercio. Prueba de ello es que para algunos de los almacenes más reconocidos en Medellín, la temporada de fin de año representa entre el 35% y 50% de la facturación anual en juguetería. Más allá de los villancicos, los agasajos y los niños felices, esta Navidad las compañías consultadas manifestaron un repunte en el comercio juguetero, algo que da cuenta de una dinámica comercial en crecimiento ante la recuperación del consumo en Colombia. El Grupo Éxito anticipa un sólido desempeño este fin de año en su categoría de juguetería, conocida como Juguetópolis. De acuerdo con Luis Miguel Cano, gerente de Entretenimiento de la compañía, diciembre representará hasta el 35% de las ventas anuales del segmento, con una proyección cercana a los $32.000 millones solo para este mes en el país. Entérese: Disney invertirá US$1.000 millones en OpenAI y permitirá que Sora use sus personajes icónicos La empresa espera cerrar 2025 con ventas totales en juguetería por más de $100.000 millones, cifra que refleja el peso estratégico que tiene esta división dentro del portafolio de icónico grupo comercial. “Es una categoría que sigue ganando relevancia dentro de la compañía y aumentando su penetración en todo el país”, indicó. En materia de abastecimiento, el 80% de la juguetería proviene de proveedores locales e importadores, mientras que el 20% corresponde a importaciones directas del Grupo Éxito, principalmente desde China, especialmente para su marca propia.

Juguetes más demandados en Éxito

Para esta Navidad, Grupo Éxito anticipa una alta demanda de juguetes que generen experiencias memorables. Las principales apuestas incluyen categorías icónicas como la Casa de los Sueños de Barbie, el Ultimate Garage de Hot Wheels, las líneas de arte y manualidades con Play-Doh, peluches interactivos como DJ Furby y un portafolio robusto de marcas preescolares como Paw Patrol, Bluey y Gabby’s Dollhouse. La compañía ha fortalecido su portafolio para cubrir las necesidades de diversas generaciones, convirtiendo al Éxito en un destino integral donde es posible encontrar desde juguetes para bebés hasta juegos de mesa para adultos. El perfil del cliente se ha ampliado: familias con niños pequeños, adolescentes coleccionistas, jóvenes interesados en entretenimiento y adultos que buscan regalos para la temporada, una tendencia potenciada por la creciente preferencia por el juego en familia. Grupo Éxito ofrece opciones para todos los presupuestos, con muñecas desde $19.900, carros desde $10.900, figuras de acción desde $19.900 y lanzadores desde $14.900, además de un abanico amplio de categorías adicionales.

Niñolandia implementa nuevas estrategias en Medellín

No se puede hablar de juguetes en la captial antioqueña sin hablar de Niñolandia. La icónica juguetería cumple 40 años en el mercado paisa. Para esta Navidad implementó una nueva estrategia. Lanzó su primer outlet de juguetería con precios de remate. Este espacio está ubicado en el segundo piso de la tienda oficial de la juguetería en el Centro de Medellín. Esta sección cuenta con diversas promociones en más de 3.000 referencias: balones, carros, patinetas, figuras de acción, muñecas, bicicletas y demás. Le puede gustar: Niñolandia lanza outlet de juguetes con precios de remate desde los $2.600 Mariana Gómez, una de las administrativas del negocio, contó que la inauguración fue el pasado 2 de diciembre. Y explicó que las personas podrán acceder a precios desde los $2.600 en adelante. En el outlet se pueden encontrar carros de $3.900, cosmetiqueras de $4.900, baldes playeros desde $5.900, pelotas de $7.900, muñecas Barbie desde $9.900 y kits de bomberos por $15.900. No obstante, también hay juguetes más elaborados como Legos de $15.900, cocinitas de $18.900, peluches de $19.900, dinosaurios de $24.900, muñecas de $49.900, guitarras de $79.900, entre muchas otras opciones. Cabe destacar que Niñolandia contará con esta zona de manera permanente en la tienda para sus clientes en Medellín.

Una oportunidad para el rebusque

Más allá de los grandes almacenes de cadena, en Medellín se estima que 40 de cada 100 trabajadores son informales, muchos de ellos son personas que aprovechan la Navidad o alguna fiesta especial para comercializar productos o mercancía alusiva a la fecha. Un caso puntual es Henry Mosquera, un joven que estudia inteligencia artificial (IA) en la universidad, pero en la temporada de fin de año vende juguetería en un andén de la calle 46 del Centro de Medellín. En su puesto se aprecian bicicletas que oscilan entre los $200.000 hasta los $400.000 según el tamaño. También se ven los clásicos monopatines con precios de $250.000. No faltan las muñecas con múltiples accesorios y funcionalidades, su precio puede varias entre los $20.000 y los $50.000. “Los almacenes grandes manejan precios fijos, pero mi negocio me permite negociar con los clientes y llegar a un mejor precio”, manifestó el joven, quien proyecta doblar su facturación este año.

Juguetes que son tendencia para esta Navidad

De acuerdo con la juguetería Niñolandia, estos son los cinco juguetes que son tendencia para esta Navidad.

Monopatín de humo

A simple vista parece un monopatín normal, pero al recargarlo con agua, produce humo para brindar al niño un mayor efecto de realidad. Además de que cuenta con un ajuste en su manillar para adecuarse a la estatura del niño. Adicional cuenta con iluminación en sus llantas. Y con Bluetooth para la reproducción de música. Se recomienda para pequeños entre los 3 y 10 años. Su precio es de $229.900.

Drone lanzador de hidrogel

Se trata de un drone recreativo que, además de volar y grabar con cámara, incorpora un mecanismo para disparar pequeñas esferas de hidrogel (también conocidas como balas de agua). Este dispositivo con luces es recargable y funciona a control remoto. El drone cuenta con la capacidad de elevarse hasta 3 metros de altura y se recomienda para jóvenes de los 14 años en adelante. Su precio es de $249.900.

Carro de Barbie

No se puede dejar de lado el carro de Barbie. Un vehículo que cuenta con 12 voltios de batería para sacar a los niños a pasear por alrededor de 3 horas. Su mecanismo opera de manera manual, pero también cuenta con un control remoto para que los padres de familia manejen el carro. Ideal para niños entre 1 y 5 años. Su precio es de $1.690.000.

BMW a control remoto

Un clásico de todos los años son los vehículos a control remoto. Esta temporada la sensación en ventas en un BMW. Cuenta con baterías recargables, música, y está disponible en colores rojo, negro, blanco y azul. Cuenta con un tamaño considera al contar con 45 centímetros de extensión. Su precio es de $273.000.

La muñeca real