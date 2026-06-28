“No hay mejor reforma tributaria que el crecimiento económico”, Juan Camilo Pardo, autor de Colombianomics

El economista Juan Camilo Pardo acaba de publicar Colombianomics, un libro que parte de una pregunta incómoda: ¿por qué Colombia, con todo su potencial, sigue sin despegar económicamente? En entrevista con EL COLOMBIANO, Pardo explicó que la respuesta empieza con una palabra que en el país poco se discute fuera de los círculos técnicos: crecimiento económico.
Pardo arranca su argumento con un contraste histórico. Corea del Sur salió de la guerra de las Coreas, en los años 50, como uno de los países más pobres del planeta, incluso más que Colombia. Entre 1960 y 1980 creció a un ritmo promedio de entre el 6% y el 8% anual y hoy figura entre las diez economías más prósperas del mundo, con bajos niveles de pobreza y desigualdad.
La diferencia, dice el autor, fue la combinación de instituciones sólidas, productividad, apertura comercial y políticas que favorecieron a la empresa privada. “Colombia tiene un potencial similar, pero no ha usado esas mismas herramientas”.