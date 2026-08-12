Con dos asistencias de Sebastián Villa, Boca ganó y se acerca a cuartos de la Sudamericana

Boca Juniors consiguió un buen triunfo en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana al ganarle 3-1 de local al paraguayo Deportivo Recoleta, que terminó con nueve jugadores la noche del martes en Buenos Aires.

En el estadio Tomás A. Ducó, del club Huracán, donde fue local, Boca, con el arquero colombiano Álvaro Montero como titular, remontó tras un arranque adverso. La revancha se jugará el martes próximo en el Defensores del Chaco, en Asunción.

Recoleta se puso en ventaja con gol de Pedro Rios (5’), pero en la segunda parte el Xeneize lo dio vuelta con tantos de Santiago Ascacíbar (49’), Milton Delgado (51’) y Leonel Flores (62’).

“Hicimos el partido que queríamos, manejamos desde el primer minuto, aunque nos encontramos con el gol en una sola llegada de ellos, luego tuvimos muchas situaciones. El resultado fue favorable para nosotros, pero podríamos haber hecho algún gol más”, destacó el capitán de Boca, Leandro Paredes.

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La revancha se jugará el martes venidero en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

El ganador de esta serie se cruzará en los cuartos de final con el vencedor de la llave entre el Sao Paulo y el Bolívar de La Paz.

En una situación insólita y curiosa, Boca inició el juego tanto en el primero como en el segundo tiempo, una situación que no fue advertida por el árbitro chileno Piero Maza.