Ya fue firmado el decreto que nombra a David Tamayo como director de la UNGRD

El vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó desde Manizales que David Santiago Tamayo Roldán asumirá este miércoles como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El nombramiento se oficializó mediante la firma del decreto 1170 del 11 de agosto de 2026.
La llegada de Tamayo a la Ungrd ocurre 3 días después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a varias zonas de Colombia. Un nuevo reporte oficial de Asocapitales elevó a 250 el número de personas fallecidas, mientras que los reportes señalaban más de 1.300 heridos y 2.000 desaparecidos.
“Hablé con el nuevo director para que las ayudas puedan llegar lo más pronto posible, aprovechando la declaratoria de emergencia”, dijo el vicepresidente José Manuel Restrepo en declaraciones a varios medios de comunicación.
Mientras se concreta la posesión, Javier Pava continúa al frente de la entidad. Pava fue designado durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro y participó junto al presidente Abelardo de la Espriella en el Comité Nacional para el Manejo de Desastres.