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Ya fue firmado el decreto que nombra a David Tamayo como director de la UNGRD

En medio de una crisis humanitaria causada por el terremoto más fuerte de la última década y uno de los más fuertes en la historia de Colombia, el nuevo Gobierno aún no trabajaba con su propio gabinete en la entidad que maneja este tipo de situaciones.

  • Ingeniero geólogo, magíster en Gestión del Riesgo y con trayectoria en entidades dedicadas a la prevención y atención de emergencias, el antioqueño David Santiago Tamayo Roldán fue designado como director de la UNGRD. FOTO: REDES SOCIALES.
    Ingeniero geólogo, magíster en Gestión del Riesgo y con trayectoria en entidades dedicadas a la prevención y atención de emergencias, el antioqueño David Santiago Tamayo Roldán fue designado como director de la UNGRD. FOTO: REDES SOCIALES.
El Colombiano
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hace 48 minutos
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El vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó desde Manizales que David Santiago Tamayo Roldán asumirá este miércoles como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El nombramiento se oficializó mediante la firma del decreto 1170 del 11 de agosto de 2026.

La llegada de Tamayo a la Ungrd ocurre 3 días después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a varias zonas de Colombia. Un nuevo reporte oficial de Asocapitales elevó a 250 el número de personas fallecidas, mientras que los reportes señalaban más de 1.300 heridos y 2.000 desaparecidos.

“Hablé con el nuevo director para que las ayudas puedan llegar lo más pronto posible, aprovechando la declaratoria de emergencia”, dijo el vicepresidente José Manuel Restrepo en declaraciones a varios medios de comunicación.

Mientras se concreta la posesión, Javier Pava continúa al frente de la entidad. Pava fue designado durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro y participó junto al presidente Abelardo de la Espriella en el Comité Nacional para el Manejo de Desastres.

La crisis y críticas por haber tardado en oficializar el nombramiento

La emergencia encontró a la nueva administración en pleno proceso de instalación. El presidente Abelardo de la Espriella reconoció el lunes en la noche que todavía se estaban terminando de concretar algunos nombramientos, mientras varios funcionarios aún no habían asumido sus cargos.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó esa situación en Noticias Caracol: “Solo estamos posesionando los ministros, no están posesionados los secretarios generales, ni los viceministros, el viernes solo posesionan a los ministros, la de los vice era ayer y nos coge esta catástrofe”.

Uno de los puntos que más críticas ha generado es que la emergencia se produjo sin un proceso de empalme entre el Gobierno saliente y la nueva administración y mientras la UNGRD aún no cuenta con un director en propiedad.

El columnista de La Silla Vacía Eduardo Vélez Soto, doctor en Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, cuestionó esta situación y advirtió que el diseño institucional del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo contempla una cabeza técnica con capacidad de coordinación, manejo presupuestal y autoridad sobre las instancias territoriales.

“El terremoto en Colombia no esperó a que nombraran director de la Ungrd”, escribió Vélez. Aunque reconoció la reacción inicial del presidente, cuestionó que la ausencia de una cabeza técnica en firme pueda dificultar la coordinación de la respuesta. “Cuando esa cabeza no está en firme, el liderazgo presidencial no reemplaza la coordinación: la convierte en improvisación de alto nivel”, agregó.

¿Quién es David Santiago Tamayo, nuevo director de la UNGRD?

“Es un hombre de todas las condiciones, todas las calidades y toda la honradez para llegar a limpiar ese nido de bandidos que se tomó esa institución y para hacer la labor misional que corresponde”, esas fueron las palabras que usó Abelardo de La Espriella para anunciar a Tamayo como el nuevo director de la UNGRD.

Tamayo es ingeniero geólogo y cuenta con una maestría en Gestión del Riesgo de la Universidad de Antioquia. Desde 2020 trabajó como independiente para el municipio de Sabaneta, Antioquia.

La formación de Tamayo está relacionada con el análisis de riesgos naturales y el conocimiento del territorio. Como ingeniero geólogo, su experiencia académica está vinculada con fenómenos como movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales y erosión, entre otras amenazas presentes en el territorio colombiano.

El nombramiento se conoció durante la jornada de empalme entre el Gobierno entrante y las autoridades de Antioquia, en la que participaron Abelardo de la Espriella, el gobernador Andrés Julián Rendón, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, alcaldes de diferentes subregiones y varios ministros designados.

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