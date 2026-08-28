Colombia, Ecuador y EE. UU. trabajan en ofensiva conjunta para crear una base militar binacional en la frontera

Los ministros de Defensa y altos mandos militares de Colombia, Ecuador y Estados Unidos sostuvieron reuniones este jueves en Tumaco, Nariño, y San Lorenzo, en el norte de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas.
Sobre la mesa estaban los temas de intercambio de inteligencia, operaciones coordinadas, apoyo logístico y la eventual instalación de una base binacional.
Así lo ha dado a conocer desde suelo ecuatoriano el periódico El Expreso de ese país, que ha informado que la propuesta de una unidad conjunta todavía no tendría ubicación ni fecha definida, pero que va en sintonía con seguir avanzando en una nueva fase de cooperación militar para enfrentar a las organizaciones dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas que operan en la frontera entre los dos países.
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