Nacional quiere confirmar su evolución ante Alianza: Lucas busca otro paso adelante

El conjunto verdolaga visitará al cuadro vallenato desde las 8:30 p. m., por la octava fecha de la Liga BetPlay-2, con transmisión de Win Sports +. Será una nueva prueba para un equipo que aparece en la parte alta de la clasificación y que necesita darle regularidad a su propuesta futbolística.

Atlético Nacional empieza a mostrar señales de la evolución que pretende conseguir bajo la dirección técnica de Lucas González. El primer tiempo frente al Deportivo Cali dejó una de las mejores versiones del equipo desde la llegada del entrenador y generó ilusión entre los hinchas, que ahora esperan que ese crecimiento tenga continuidad este sábado ante Alianza.

Nacional llega en la cuarta posición, con siete goles a favor y apenas tres en contra en sus cuatro partidos oficiales de Liga. Más allá de los números, el principal objetivo para Lucas González es que el equipo pueda sostener durante más minutos el fútbol que mostró en el primer tiempo del duelo contra Cali.

Cardona y Marlos, dos jugadores que elevaron su nivel

Una de las promesas de Lucas González desde su llegada a Nacional fue potenciar individualmente a varios futbolistas de la plantilla. Entre los nombres que aparecían como grandes retos estaban Edwin Cardona, Cristian Arango y Marlos Moreno.

Con el paso de los partidos, dos de ellos han dado una respuesta positiva: Cardona y Marlos.

El mediocampista se ha convertido en uno de los principales ejes del fútbol ofensivo verdolaga. Su capacidad para manejar los tiempos, encontrar espacios y participar en la construcción de las jugadas lo ha convertido nuevamente en un futbolista determinante para Nacional.

Marlos Moreno, por su parte, ha ido recuperando confianza. El atacante se ha mostrado más atrevido, participativo y desequilibrante en los últimos compromisos, una evolución que puede ser fundamental para el funcionamiento ofensivo del equipo.

La recuperación futbolística de ambos representa una buena noticia para González, quien pretende construir un equipo con mayor volumen ofensivo y capacidad para dominar los partidos.

Nacional busca dejar atrás los altibajos

El conjunto antioqueño acumula cuatro victorias en sus últimos cinco partidos disputados en todas las competencias. En ese recorrido aparecen triunfos como el 2-1 frente a Fortaleza y el 3-0 contra Jaguares de Córdoba, además de una derrota 1-0 ante América de Cali y un empate 2-2 en un amistoso frente a Once Caldas.

Los resultados muestran un equipo competitivo, pero el reto está en encontrar una mayor estabilidad en su funcionamiento. Precisamente, el compromiso contra Alianza aparece como una oportunidad para demostrar que lo visto ante Cali no fue solamente un buen momento.

Nacional necesita comenzar a convertir esos buenos pasajes de fútbol en una constante y, especialmente, evitar los momentos de desconexión que han marcado algunos de sus partidos.

Alianza busca reaccionar en Valledupar

El panorama del rival es completamente diferente. Alianza FC todavía no conoce la victoria en el campeonato y afronta el compromiso con la necesidad de sumar ante su público.

El equipo ha disputado cinco encuentros, con dos empates y tres derrotas, cuatro goles anotados y siete recibidos para una diferencia de gol de -3.

En su última presentación oficial perdió 1-0 como visitante contra Cúcuta Deportivo, resultado que prolongó su sequía de triunfos.

En sus cinco compromisos oficiales más recientes, además, empató 0-0 con Deportivo Pereira, perdió 3-2 frente a Atlético Bucaramanga, cayó 2-1 contra Deportes Tolima e igualó 1-1 con Fortaleza FC.

Por eso, Alianza intentará aprovechar su condición de local para dar la sorpresa y conseguir una victoria que le permita comenzar a salir de la parte baja de la clasificación.

Nacional domina el historial reciente

Los últimos enfrentamientos entre ambos equipos favorecen al conjunto verdolaga. Nacional ganó tres de los cinco cruces más recientes, mientras que Alianza consiguió una victoria y se registró un empate.

Los antecedentes son los siguientes:

21 de febrero de 2026: Atlético Nacional 3-0 Alianza FC.

8 de agosto de 2025: Atlético Nacional 3-0 Alianza FC.

23 de febrero de 2025: Alianza FC 3-2 Atlético Nacional.

19 de septiembre de 2024: Atlético Nacional 2-1 Alianza FC.

16 de septiembre de 2024: Alianza FC 1-1 Atlético Nacional.

La tendencia reciente, entonces, favorece claramente al cuadro antioqueño, que además llega en una posición mucho más cómoda en la tabla.

Una nueva oportunidad para convencer

El partido en Valledupar representa mucho más que tres puntos para Nacional. Después de mostrar ante Cali algunos de los conceptos que Lucas González quiere implementar, el equipo tendrá que demostrar que puede trasladar esa idea a otro escenario y frente a un rival que necesita desesperadamente sumar.