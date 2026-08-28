Alison Dos Santos y Masai Russell hicieron historia: dos récords mundiales en la Liga de Diamante de Zúrich

Apoteosis en el estadio Letzigrund de Zúrich: una de las citas estelares de la Liga de Diamante de atletismo fue el escenario el pasado jueves de dos récords mundiales, con el brasileño Alison Dos Santos en 400 metros vallas (45,80) y la estadounidense Masai Russell en 100 metros vallas (12,09). El primero en caer en la velada fue el del brasileño de 26 años, que corría en la calle 6 y que confirmó estar en el mejor momento de forma de su carrera, dejando muy atrás al noruego Karsten Warholm, segundo de la carrera con 46,69 y que era el hombre que ostentaba la plusmarca mundial hasta ahora, con el 45,94 que le permitió colgarse la medalla de oro olímpica en 2021 en Tokio. En la carrera, ambos estuvieron nivelados hasta que faltaban 150 metros, cuando Dos Santos lanzó su aceleración definitiva, que le hizo afrontar la última recta con una amplia ventaja, mientras los espectadores vibraban ante la perspectiva del récord.

Premio a la constancia

En una temporada de 2026 sin Mundial ni Juegos Olímpicos, Alison Dos Santos ha demostrado su salto de calidad y ha ido tomando la medida a Warholm, al que superó antes de esta cita en Zúrich en otras cuatro citas de la Liga de Diamante, dos en China (Shanghái/Keqiao y Xiamen), una en la Noruega de su rival (Oslo) y otra el pasado domingo en Polonia (Silesia). El récord mundial corona y recompensa la carrera de un vallista que lleva cinco años protagonizando duelos estelares contra el propio Warholm y contra el estadounidense Rai Benjamin, vigente campeón olímpico y mundial, pero ausente de estas batallas de la Liga de Diamante en la actual temporada. Lea: Así fue como Ronal Longa volvió a bajar de 10 segundos los 100 metros y fue oro del Torneo Félix Sánchez Classic Salvo el título mundial logrado en Eugene en 2022 con un tiempo de 46,29, que hasta ahora era su mejor marca personal, Alison Dos Santos tuvo que conformarse con medallas de plata (Mundial de Tokio 2025) o de bronce (Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 y de París en 2024).

“Espero que Brasil se haya parado para ver esto”, deseó Dos Santos tras su hazaña de este jueves, que le supuso un cheque extra de 80.000 dólares. “Ha sido una noche increíble, no tengo palabras para explicar lo que pasó, ¡he batido el récord del mundo! Toda la temporada estuve demostrando mi gran forma, que soy rápido, que soy fuerte”, celebró.

Reina absoluta

La estadounidense Masai Russell festeja su histórica actuación en Zúrich, donde estableció en 12,09 segundos el nuevo récord mundial de los 100 metros vallas. FOTO: @ligadiamante

Poco después, los espectadores vibraron con otro récord mundial en las vallas, el de Masai Russell en los 100 metros con 12 segundos y 9 centésimas, mejorando en tres centésimas la anterior plusmarca, los 12,12 logrados en 2022 por la nigeriana Tobi Amusan, que fue segunda con 12,23 este jueves en Zurich. “Estoy sobrepasada por la emoción. He soñado con esto mucho tiempo”, admitió Russell. Desde el inicio de la temporada, los 100 metros vallas han sido un paseo para la atleta estadounidense de 26 años, que ha ido encadenando victoria tras victoria. Ya estuvo cerca del récord corriendo 12,14 en mayo y ahora cumple por fin una misión para la que se sentía destinada y se fija ya un nuevo objetivo: ser la primera en bajar de los 12 segundos.

Los dos récords eclipsaron al resto de participantes, a pesar de que hubo otras actuaciones memorables. La suiza Audrey Werro ganó ante sus compatriotas los 800 metros con un crono de 1 minuto, 53 segundos y 70 centésimas, para aproximarse un poco más a la vieja plusmarca de la checa Jarmila Kratochvilova (1.53,28 en 1983). Es la tercera vez que Werro, reciente campeona de Europa, corre este año por debajo de 1.54 en esta prueba. Le puede interesar: Flor Denis Ruiz ganó medalla de plata en Suiza y logra cupo a la final de la Liga de Diamante en Bruselas En el salto con garrocha, el sueco Armand Duplantis ganó sin récord mundial, superando la barra de 6,25 metros y quedando así por delante del griego Emmanouil Karalis (6,20 metros). Es la primera vez en la historia que dos garrochistas superan en un mismo concurso los 6,20 metros o más.

Werro y Duplantis también brillaron

Duplantis atacó luego la barra de 6,32 metros para superar su récord de 6,31 metros, pero no pudo conseguirlo. En los 100 metros femeninos, la campeona olímpica santalucense Julien Alfred ganó con 10,70, superando en el desempate de las milésimas de segundo a la campeona mundial estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, que le había superado el domingo en Polonia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas