José María Acevedo y su legado en Haceb: un ejemplo de perseverancia en Colombia

El país despide a José María Acevedo, fundador de Industrias Haceb, quien tuvo que hacerle frente a varias dificultades para consolidar una de las compañías más emblemáticas de Colombia.
Su historia empresarial comenzó hace 85 años, en un pequeño taller de 25 metros cuadrados, donde, con la ayuda de un solo colaborador, se dedicaba a reparar electrodomésticos.
Darío Valencia, quien trabajó junto a él durante casi cuatro décadas y mantuvo una estrecha relación incluso tras su jubilación, compartió un sentido homenaje en el que recordó los retos más trascendentales de la vida del empresario.
“Tuve el privilegio de acompañarlo durante más de 50 años”, escribió Valencia, evocando también los tradicionales almuerzos “típicos de los viernes”, siempre generosos con chicharrón y aguacate, que simbolizaban el espíritu familiar de la empresa.
Aquí la historia de los retos que tuvo que superar don José María para sacar adelante la icónica empresa.