Reducción de la jornada laboral incrementará en 5% el costo de la hora para las mipymes

A partir del 15 de julio de 2026 entrará en vigor una nueva reducción de la jornada laboral en Colombia. La duración máxima pasará de 44 a 42 horas semanales, sin que ello implique una disminución en el salario ni en las prestaciones sociales de los trabajadores.
Aunque la medida busca mejorar la calidad de vida de los empleados, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) advirtió que tendrá efectos importantes sobre los costos laborales, especialmente para las empresas que requieren mantener sus horarios de atención o producción sin modificaciones.