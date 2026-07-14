Reducción de la jornada laboral incrementará en 5% el costo de la hora para las mipymes

A partir del 15 de julio de 2026 entrará en vigor una nueva reducción de la jornada laboral en Colombia. La duración máxima pasará de 44 a 42 horas semanales, sin que ello implique una disminución en el salario ni en las prestaciones sociales de los trabajadores. Aunque la medida busca mejorar la calidad de vida de los empleados, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) advirtió que tendrá efectos importantes sobre los costos laborales, especialmente para las empresas que requieren mantener sus horarios de atención o producción sin modificaciones.

Acopi asegura que el valor de la hora subirá 5%

Según Acopi, la reducción de dos horas semanales implica un incremento aproximado del 4,76% en el costo de la hora ordinaria de trabajo, debido a que las empresas deberán pagar el mismo salario mensual por un menor número de horas laboradas. No obstante, el gremio aclaró que este porcentaje no significa que todas las empresas verán aumentar su nómina en esa proporción. El impacto dependerá de la capacidad de cada organización para reorganizar turnos, mejorar la productividad o eliminar tiempos improductivos. Le puede gustar: “No creo que el Consejo de Estado tumbe el decreto ni que baje el salario mínimo”: presidenta de Acopi La Junta Directiva de Acopi Nacional sostuvo que las compañías que deban mantener intacta su operación tendrán que cubrir las horas faltantes mediante nuevas contrataciones, redistribución de jornadas o pago de horas extras. “Para una micro o pequeña empresa, dos horas menos por cada trabajador pueden representar una reducción significativa de su capacidad operativa. Si esas horas deben reemplazarse con trabajo extra diurno, el impacto sobre el componente laboral afectado puede acercarse al 6 %, y será aún mayor cuando se trate de jornadas nocturnas, dominicales o festivas”, señaló el gremio.

¿Qué otros costos laborales preocupan a las MiPymes?

Para el gremio, la reducción de la jornada laboral no puede analizarse de manera aislada, pues coincide con otras medidas que incrementan los costos de contratación. El gremio recordó que las empresas también deberán asumir el aumento del salario mínimo para 2026, la ampliación de la jornada nocturna desde las 7:00 p. m., el incremento progresivo de los recargos por trabajo en domingos y festivos, así como el mayor valor de las horas extras derivado de la reducción de la jornada ordinaria. Entérese: Colombia estrena jornada laboral de 42 horas, pero sigue como el país de la OCDE donde más se trabaja María Elena Ospina, presidenta nacional del gremio, indicó que “el problema no es una sola medida, sino la acumulación de mayores costos laborales en un mismo periodo, especialmente para empresas cuyos ingresos, ventas y productividad no están creciendo al mismo ritmo”. Según el gremio, este escenario podría llevar a algunas empresas a reducir horarios de atención, aplazar nuevas contrataciones, incrementar los precios de sus productos y servicios, disminuir inversiones o incluso recurrir a esquemas de informalidad para sostener su operación.

Comercio, hoteles y restaurantes, los más afectados

Acopi considera que el mayor impacto recaerá sobre las actividades intensivas en mano de obra y aquellas que requieren presencia permanente de trabajadores. Entre ellas se encuentran el comercio, la industria manufacturera, hoteles, restaurantes y turismo, vigilancia y seguridad privada, transporte, almacenamiento y logística, salud y servicios de cuidado, aseo y mantenimiento, call centers y empresas de BPO, construcción y actividades agropecuarias. De acuerdo con el gremio, estas actividades tienen un margen limitado para reducir sus horarios porque deben garantizar continuidad en la atención al público, la producción, la seguridad o la prestación de los servicios.

¿Cómo se preparan las pequeñas empresas?

Las micro, pequeñas y medianas empresas han comenzado a implementar diferentes estrategias para adaptarse a la nueva jornada laboral. Entre ellas están la reorganización de turnos, la distribución de las 42 horas entre cinco o seis días, la automatización de procesos, la capacitación del talento humano, el uso de herramientas digitales y la eliminación de tiempos improductivos. Sin embargo, el gremio advirtió que muchas MiPymes no cuentan con la capacidad financiera para invertir rápidamente en tecnología, contratar personal adicional o desarrollar procesos de transformación productiva. Por ello, el gremio solicitó al Gobierno Nacional acompañar la reducción de la jornada laboral con programas de asistencia técnica, acceso a financiación, digitalización, fortalecimiento de competencias laborales e iniciativas que impulsen la productividad empresarial. Finalmente, Ospina concluyó que “compartimos el propósito de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero estas medidas deben implementarse garantizando también la sostenibilidad de las empresas. Proteger el empleo implica proteger a quienes lo generan”.

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