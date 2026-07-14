¿Cuándo se unirá Franco Armani a Nacional?

El regreso de Franco Armani a Atlético Nacional ya es cuestión de días. Luego de la emotiva despedida que le brindó River Plate en Argentina, el arquero viajará a Medellín en el transcurso de esta semana para incorporarse al equipo verdolaga e iniciar su segundo ciclo en el club donde se convirtió en una leyenda.
El guardameta argentino llegará con un contrato inicial por un año, período en el que espera disputar la última etapa de su carrera profesional defendiendo nuevamente el arco del equipo con el que conquistó América y se ganó el cariño eterno de la afición.
Su retorno representa mucho más que la incorporación de un futbolista experimentado. En Nacional consideran que Armani será uno de los pilares del nuevo proyecto deportivo, no solo por su calidad bajo los tres palos, sino también por el liderazgo que puede aportar a un plantel en plena renovación.