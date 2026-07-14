Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Cuándo se unirá Franco Armani a Nacional?

El histórico arquero argentino iniciará su segundo ciclo con Atlético Nacional, donde firmará por un año.

  • Franco Armani regresa a Nacional tras años de un paso triunfal por River Plate. FOTO @RiverPlate
    Franco Armani regresa a Nacional tras años de un paso triunfal por River Plate. FOTO @RiverPlate
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
bookmark

El regreso de Franco Armani a Atlético Nacional ya es cuestión de días. Luego de la emotiva despedida que le brindó River Plate en Argentina, el arquero viajará a Medellín en el transcurso de esta semana para incorporarse al equipo verdolaga e iniciar su segundo ciclo en el club donde se convirtió en una leyenda.

El guardameta argentino llegará con un contrato inicial por un año, período en el que espera disputar la última etapa de su carrera profesional defendiendo nuevamente el arco del equipo con el que conquistó América y se ganó el cariño eterno de la afición.

Su retorno representa mucho más que la incorporación de un futbolista experimentado. En Nacional consideran que Armani será uno de los pilares del nuevo proyecto deportivo, no solo por su calidad bajo los tres palos, sino también por el liderazgo que puede aportar a un plantel en plena renovación.

El arquero volverá a compartir vestuario con otro histórico del club: Alexis Henríquez, hoy asistente técnico de Lucas González. Ambos fueron protagonistas de la época más gloriosa de la institución y levantaron juntos la Copa Libertadores de 2016, un título que marcó para siempre la historia del cuadro antioqueño.

Ese reencuentro ilusiona a los dirigentes, quienes buscan recuperar la identidad ganadora que llevó a Nacional a conquistar el continente hace una década. La presencia de referentes como Armani y Henríquez es vista como un elemento fundamental para transmitir la cultura del club a las nuevas generaciones.

La idea de la institución es que los jugadores con mayor recorrido contagien a los más jóvenes de jerarquía, compromiso y mentalidad competitiva. En el club creen que ese legado puede ser determinante para acelerar el crecimiento de varios talentos de la cantera y de los futbolistas que recientemente se incorporaron al plantel.

Durante su primera etapa en Atlético Nacional, Armani escribió una de las páginas más brillantes de la historia verdolaga. Ganó 13 títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 2016, y se consolidó como uno de los mejores arqueros que han pasado por el fútbol colombiano. Sus actuaciones lo llevaron posteriormente a River Plate y, desde allí, a la Selección Argentina, con la que conquistó la Copa América y el Mundial de Catar 2022.

Ahora, después de una exitosa trayectoria en Argentina, el arquero vuelve al lugar donde comenzó su ascenso internacional. En Medellín lo esperan como uno de los grandes ídolos de la institución y con la expectativa de que su experiencia sea clave para liderar a Nacional en la búsqueda de nuevos títulos y en la consolidación del proyecto deportivo encabezado por Lucas González.

¿Cuándo se incorporará Franco Armani a Atlético Nacional?
El arquero argentino llegará a Medellín en el transcurso de esta semana, luego de recibir una emotiva despedida por parte de River Plate. Su vinculación con el club será inicialmente por un año.
¿Por qué el regreso de Armani genera tanta ilusión en Nacional?
Porque es uno de los máximos ídolos de la historia verdolaga. Fue figura en la conquista de la Copa Libertadores de 2016 y su experiencia, liderazgo y jerarquía son considerados fundamentales para fortalecer el nuevo proyecto deportivo del club.
¿Qué espera Nacional con la llegada de Franco Armani?
La institución busca que Armani, junto con otros referentes como Alexis Henríquez, transmita su mentalidad ganadora a los jugadores más jóvenes. El objetivo es que esa mezcla de experiencia y talento permita consolidar un equipo competitivo y volver a conquistar títulos.

Temas recomendados

Atlético Nacional
River Plate
Estadio Atanasio Girardot
Franco Armani
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos