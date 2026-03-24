Crisis en Medio Oriente dispara precio de gasolina de aviones hasta 80% y encarece vuelos

El transporte aéreo mundial entró en zona de turbulencia y viajar en avión está a punto de volverse significativamente más caro.
En apenas un mes, el precio del jet fuel, la gasolina de los aviones, se disparó hasta 80%, impulsado por una crisis de suministro originada en el conflicto en Medio Oriente.
El detonante es el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, un paso estratégico por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.
El impacto fue inmediato, ya que el crudo Brent pasó de niveles cercanos a 70 dólares antes de la guerra a tocar los 119 dólares la semana pasada, reflejando la magnitud del choque.
Además, el precio del jet fuel pasó de unos 94 dólares por barril a mediados de febrero a 175 dólares por barril la semana pasada, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). En términos de tonelaje, el precio superó los 1.500 dólares por tonelada, el nivel más alto desde el inicio de la guerra en Ucrania.
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Pero el golpe más fuerte no está en el petróleo crudo, sino en el refinado. El queroseno, que es la base del jet fuel, se encareció aún más, con una prima que ya es casi cuatro veces superior a la de mediados de febrero.
Así las cosas, el diferencial de refinación escaló hasta cerca de 100 dólares por barril, una señal evidente de escasez de producto terminado, según los analistas.
“Todo apunta a que el mercado mundial de combustible para aviones se estrechará aún más en las próximas semanas”, detalló la Agencia Internacional de Energía.
Asimismo, según Neil Crosby, jefe de investigación de Sparta Commodities en Ginebra, antes de la guerra se realizaban importantes exportaciones de queroseno directamente desde las refinerías del Golfo a través del estrecho. Cuando ese canal se cortó, el impacto sobre el jet fuel fue desproporcionado.