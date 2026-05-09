“Reconstruir a Colombia tomará más de un periodo presidencial”: presidente de Fenalco

A propósito del lanzamiento de su libro Reconstruir sobre lo destruido, en el que cuestiona el legado del actual gobierno, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, conversó con EL COLOMBIANO sobre la urgencia de volver a impulsar al país desde varios frentes. El líder gremial propone un proyecto de Nación a 30 años que trascienda los periodos presidenciales y garantice estabilidad económica. Además, Cabal habló de la coyuntura del país y expresó su preocupación por la división entre los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Para el líder de Fenalco, los rifirrafes entre ambos debilitan a la oposición frente al modelo de continuidad. Puede leer: Día del Trabajo: ser sindicalista sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia

En su libro usted habla de “reconstruir sobre lo destruido”. ¿Cuánto tiempo puede tomar esa reconstrucción?

“Antes de contestar concretamente sobre el tiempo, me parece importante enfatizar que son tantos los frentes de la vida nacional que se deterioraron en estos 4 años que, lamentablemente, la reconstrucción no tomará un solo periodo presidencial, sino quizás dos, siempre y cuando no continúe la izquierda. Si el modelo actual persiste, el daño será mayor. Considero que tomará bastante tiempo porque hay que empezar por el sistema de salud, que queda destrozado; recuperar la seguridad y el control de los territorios; y reconstruir la moral, la capacidad operativa y el presupuesto de la Fuerza Pública. Asimismo, el sistema de educación está postrado; el Gobierno incumplió sus promesas de infraestructura y acabó con el Icetex. En el frente energético, debemos retomar la autonomía en gas e incentivar la inversión en hidrocarburos y minería legal. Finalmente, en la economía, enfrentamos un crecimiento pobre y una crisis de finanzas públicas con el mayor endeudamiento de la historia y el rompimiento de la regla fiscal. Poner todo esto en orden es una reconstrucción total del país”. Entérese: Fenalco demanda decreto que crea “megasindicatos” sectoriales

Usted también propone un proyecto denominado “Colombia a 30 años”. ¿Cómo lograr que el sector privado y el político coincidan en una visión de tan largo plazo en un país tan polarizado?

“Es posible ponerse de acuerdo si existe una identidad de principios y valores. Si contamos con un gobierno que respete la democracia, el Estado de derecho, la separación de poderes, la libertad de empresa y la propiedad privada, los empresarios no tendrán inconveniente en acordar un proyecto de mediano y largo plazo. El problema surge si llega un gobierno que no respete la Constitución o que impulse una Asamblea Constituyente por su molestia ante los controles institucionales; en ese escenario, difícilmente habrá un acuerdo con el empresariado, lo cual sería fatal para el país. Por ello, planteo políticas sólidas de Estado para que cada gobierno que llegue no desconozca los avances previos”.

Mencionaba usted la crisis de las finanzas públicas. Con la “olla raspada”, ¿de dónde sacar plata para trabajar en esa reconstrucción?

“Históricamente, Colombia se ha destacado por un manejo económico serio y rigor técnico, con respeto total al Banco de la República y cumplimiento de la deuda externa. Todo eso se perdió. Lo primero es que el nuevo gobierno retome esa senda. Segundo, debemos atender la caída de la inversión: antes de la pandemia representaba el 24% del PIB y hoy está en el 16%; la inversión extranjera también sigue cayendo. Necesitamos un equipo económico serio que genere confianza. Los recursos deberán salir de una racionalización del presupuesto nacional y de un esquema tributario más inclusivo. Estoy convencido de que, con un manejo técnico, la banca multilateral y mundial apoyarán al país, tal como ocurre actualmente con Argentina bajo la gestión del presidente Javier Milei”.

Usted habla de la necesidad de un cambio de modelo. Sin embargo, hoy se ve una división entre figuras de la oposición como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, mientras Iván Cepeda lidera las encuestas. ¿Qué analiza de eso?

“Preocupa. Desde Fenalco hacemos un llamado al respeto y a que entiendan que ellos no son los contrincantes; el verdadero adversario es el candidato de la continuidad del presidente Petro. Es un error estratégico que las campañas se ataquen entre sí. Aunque tengan matices diferentes en sus propuestas, lo que debe unirlos es la defensa de los principios fundamentales de la democracia. Eso es lo que deberían comunicar al país para que, independientemente de quién llegue a una segunda vuelta, cuente con el respaldo de todos los que creemos en esos valores”. Vea aquí: “Se han perdido 13.000 empleos en la hotelería en los últimos tres años”, presidente de Cotelco

Hablemos del sector que representa. ¿Cómo se han comportado las ventas y el empleo este año en el comercio?

“Este Gobierno ha desconocido al comercio desde el primer día, afirmando que no genera valor agregado, a pesar de que aportamos el 23% del PIB y generamos el 33% del empleo. El sector tiene necesidades urgentes: atacar el contrabando y eliminar aranceles ideológicos, como el del 40% a la ropa importada que afecta al consumidor. También debemos revisar beneficios para plataformas internacionales que importan productos de hasta 200 dólares sin IVA ni aranceles, lo que perjudica al comercio local. Si llega un presidente que crea en la empresa privada, el comercio volverá a dinamizarse, y con él, toda la economía nacional”. Más noticias: “Se necesita un Estado que genere condiciones para las empresas”: Lina Vélez, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín

Sobre el lanzamiento de su libro, ¿qué balance hace de estas primeras semanas?