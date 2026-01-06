Dane confirma la fecha clave para revelar dato del IPC, ¿por qué es importante conocer esta cifra?

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) ha anunciado las fechas claves parala revelación del Índice de Precios del Consumidor y otros datos claves para la economía colombiana.
Este indicador es fundamental ya que funciona como el parámetro técnico principal para determinar el costo de vida y ajustar el valor de bienes y servicios esenciales.La cifra es considerada el principal “termómetro” de la economía colombiana, ya que mide la variación promedio de los precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares.