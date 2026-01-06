x

Dane confirma la fecha clave para revelar dato del IPC, ¿por qué es importante conocer esta cifra?

Con el conocimiento de este dato se determinarían varios incrementos en el 2026 para sectores claves, siendo este el “termómetro” de la economía colombiana.

  • El IPC sería determinante para el aumento de arriendos y peajes. Fotos: Andrés Camilo Suárez Echeverry y Julio César Herrera Echeverri - EL COLOMBIANO
    El IPC sería determinante para el aumento de arriendos y peajes. Fotos: Andrés Camilo Suárez Echeverry y Julio César Herrera Echeverri - EL COLOMBIANO
  • Dane confirma la fecha clave para revelar dato del IPC, ¿por qué es importante conocer esta cifra?
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 11 horas
bookmark

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) ha anunciado las fechas claves parala revelación del Índice de Precios del Consumidor y otros datos claves para la economía colombiana.

Este indicador es fundamental ya que funciona como el parámetro técnico principal para determinar el costo de vida y ajustar el valor de bienes y servicios esenciales.La cifra es considerada el principal “termómetro” de la economía colombiana, ya que mide la variación promedio de los precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares.

¿Cuándo se revelará el IPC del 2025?

De acuerdo con el protocolo técnico del Dane de revelar esta cifra el quinto (5°) día hábil del mes de enero,el IPC se conocerá el próximo jueves, 8 de enero, a las 6:00 pm

Lea también: ¿Se podrá “vivir sabroso” con $2 millones de salario mínimo en 2026?

Este indicador esproducto de un seguimiento minucioso en 38 ciudades del país donde se recolecta información de alrededor de 55.000 fuentes incluidas tiendas de barrios y grandes cadenas.

En ese análisis se revisa una canasta básica de referencia que está compuesta por 443 artículos divididos en 12 grupos de gasto, algo que permite reflejar la realidad económica de los hogares pobres, vulnerables, de clase media y de ingresos altos.

¿Por qué es importante conocer el IPC?

Tener conocimiento del Índice de Precios del Consumidor es más que un ejercicio estadístico, pues es la cifra que actúa como la brújula para planificar el presupuesto de 2026.

Según la legislación colombiana y las prácticas comerciales en el país, con este indicador se determina los incrementos máximos en diversos sectores clave como los arriendos, pues el aumento máximo permitido por ley para los cánones de arrendamiento de vivienda urbana se rige por la inflación causada el año anterior.

Dane confirma la fecha clave para revelar dato del IPC, ¿por qué es importante conocer esta cifra?

Las tarifas de tarifas, teniendo en cuenta otras variables, también se ajustan al IPC. Los aviones de telefonía móvil y los servicios de gimnasios también suelen ajustarse con base en este informe.

En el tema de salud y educación, los costos de medicina prepagada, matrículas educativas y cuotas moderadas se reajustan según este porcentaje.

Por el lado de los servicios públicos, la indexación de tarifas de agua, energía y gas también toma como referencia este indicador.

También, muchas empresas privadas utilizan el IPC como base mínima para el ajuste salarial, buscando que los empleados no pierdan poder adquisitivo frente al costo de vida.

Respecto al IPC, un comportamiento mixto que mostró la economía colombiana hasta el mes de noviembre puede ser la base para proyectar esta cifra.

En ese mes la inflación anual se ubicó en un 5,30%. Sectores como restaurantes y hoteles con un 7,65 % y educación con un 7,36 % presionaron un alza mientras que los alimentos registraron una caída gracias a la baja en productos básicos como el tomate y la cebolla.

Entidades como Bancolombia y el Banco de la República estiman que el IPC finalizará en un 5,1 % mientras que otras firmas como Corficolombiana proyectan un 5,4 % y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) sugiere que podría situarse alrededor del 5,3 %.

Siga leyendo: Gobierno Petro no descarta control de precios para evitar alta inflación tras aumento del mínimo, ¿en qué países se ha usado esta estrategia?

