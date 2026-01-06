Dane confirma la fecha clave para revelar dato del IPC, ¿por qué es importante conocer esta cifra?

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) ha anunciado las fechas claves parala revelación del Índice de Precios del Consumidor y otros datos claves para la economía colombiana. Este indicador es fundamental ya que funciona como el parámetro técnico principal para determinar el costo de vida y ajustar el valor de bienes y servicios esenciales.La cifra es considerada el principal “termómetro” de la economía colombiana, ya que mide la variación promedio de los precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares.

¿Cuándo se revelará el IPC del 2025?

De acuerdo con el protocolo técnico del Dane de revelar esta cifra el quinto (5°) día hábil del mes de enero,el IPC se conocerá el próximo jueves, 8 de enero, a las 6:00 pm

Lea también: ¿Se podrá “vivir sabroso” con $2 millones de salario mínimo en 2026? Este indicador esproducto de un seguimiento minucioso en 38 ciudades del país donde se recolecta información de alrededor de 55.000 fuentes incluidas tiendas de barrios y grandes cadenas. En ese análisis se revisa una canasta básica de referencia que está compuesta por 443 artículos divididos en 12 grupos de gasto, algo que permite reflejar la realidad económica de los hogares pobres, vulnerables, de clase media y de ingresos altos.

¿Por qué es importante conocer el IPC?

Tener conocimiento del Índice de Precios del Consumidor es más que un ejercicio estadístico, pues es la cifra que actúa como la brújula para planificar el presupuesto de 2026. Según la legislación colombiana y las prácticas comerciales en el país, con este indicador se determina los incrementos máximos en diversos sectores clave como los arriendos, pues el aumento máximo permitido por ley para los cánones de arrendamiento de vivienda urbana se rige por la inflación causada el año anterior.