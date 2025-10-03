“La inversión desde Estados Unidos a Colombia decreció un 15%”: presidenta de AmCham

La presidenta de la Cámara Colombo América (Amcham), María Claudia Lacouture, reveló que la inversión extranjera directa que ingresa a Colombia desde Estados Unidos se derrumbó un 15% en el primer semestre del año.

La inyección de capital gringo pasó de US$2.663,5 millones en los primeros seis meses de 2024 a US$2.268,6 millones en el mismo lapso de 2025.

La presidenta reveló en medio de su participación en el Congreso de Confecámaras, que hoy culmina en el Hotel Hilton en Cartagena.

Entérese: ¡Pilas! Así afecta la crisis fiscal el bolsillo de los medellinenses: las cifras son preocupantes

Lacouture mencionó que este panorama obedece a un escenario de incertidumbre y falta de confianza. No es un secreto que los inversores se refugian en mercados estables para proteger y conservar el valor de su dinero.

“Colombia no solo ha tenido una constante acción en contra de sector empresarial, sino que también hay reforma que le han restado competitividad frente a otros países”, indicó.

Le puede interesar: En medio de incertidumbre del TLC con Israel, ministra de Comercio cancela su participación en el Congreso de Confecámaras