Sindicatos y empresarios rechazan intervención por un año más de Gobierno a Comfenalco Antioquia

Ya se cumplen casi tres años de intervención de la Superintendencia de Subsidio Familiar sobre Comfenalco Antioquia, y ahora, durante la Asamblea de Afiliados, se anunció que se prolongará otro año. No obstante, la noticia no cayó nada bien en un sector de los trabajadores, así como en los empresarios que consideran que faltan justificaciones técnicas para dicha decisión.
Como es de recordar, la Supersolidaria tomó control sobre Comfenalco en 2023, tras argumentar la detección de riesgos jurídicos y patrimoniales por el manejo de cerca de $10.000 millones de recursos de salud trasladados a una fiducia a través de Mandato Salud S.A.S. sin un soporte contractual claro, además de falta de control del consejo directivo sobre estas decisiones.