Colombia solo ha ejecutado el 7% del presupuesto de infraestructura: alertan riesgo de más de 100 proyectos

Mientras América Latina calcula que necesita cerca de US$2,2 billones en inversiones hasta 2030 para cerrar sus brechas en transporte, energía, agua y saneamiento, Colombia avanza con lentitud en la ejecución de proyectos clave. El país reconoce la urgencia, pero aún no logra convertirla en resultados. Y es que según la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), al 30 de abril de 2025 apenas se había ejecutado el 7% del presupuesto destinado al sector.
Santiago Barba, socio líder regional de Infraestructura en KPMG, explicó que la región tiene rezagos estructurales profundos y que Colombia no es la excepción. “La inversión en infraestructura no solo dinamiza la economía; también puede cerrar brechas regionales que siguen siendo muy marcadas en Latinoamérica. En Colombia, ese gap es aún más agudo”, afirmó.
