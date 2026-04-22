Antioquia recauda más, pero recibe muy poco del Gobierno Nacional: $364.306 por habitante en 2025

La fotografía fiscal de los departamentos en Colombia deja una conclusión evidente y va entorno a que la autonomía territorial sigue siendo limitada. Lo anterior quedó en evidencia en el más reciente informe del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, que analiza cómo se financian las regiones de cara a 2025.
“Hay una alta proporción de los recursos que obtienen los departamentos que vienen con destinación específica, lo que limita la libertad para utilizar el dinero”, explicó Mauricio Salazar Sáenz, director del Observatorio.
En cifras, los departamentos manejaron cerca de $60,5 billones, de los cuales 47% proviene de transferencias nacionales, 32% de recursos propios y 21% de ingresos de capital.
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