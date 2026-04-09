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La inflación se mantiene en ascenso; fue 5,56% anual para marzo

Los grupos de gasto asociados a restaurantes y hoteles, salud, educación y bebidas alcohólicas y tabaco le dieron impulso al alza del indicador en los últimos doce meses.

  • El gasto de los colombianos en restaurantes, en el último año, presiona el alza del costo de vida, según el Dane. FOTO Camilo Suárez
    El gasto de los colombianos en restaurantes, en el último año, presiona el alza del costo de vida, según el Dane. FOTO Camilo Suárez
El Colombiano
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hace 1 hora
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En marzo de 2026, el IPC observó una variación anualizada de 5,56% en comparación con marzo de 2025, cuando el indicador se ubicó en 5,09%.

En el último año, las divisiones de restaurantes y hoteles (9,92%), salud (7,87%), educación (7,54%), bebidas alcohólicas y tabaco (6,75%), alimentos y bebidas no alcohólicas (6,27%) y por último, bienes y servicios diversos (6,09%) se ubicaron por encima del promedio nacional (5,56%).

Entre tanto, las divisiones de muebles, artículos para el hogar (5,23%), información y comunicación (4,73%), transporte (4,61%), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,15%), prendas de vestir y calzado (2,61%) y por último, recreación y cultura (2,38%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Por ciudades, Pereira (6,48%), Medellín (6,39%) y Manizales (5,9%) encabezaron el top 3 de las ciudades con mayores variaciones del IPC anualizado.

En contraste, Santa Marta (3,58%), Valledupar (3,65%) y Riohacha (3,69%) apreciaron variaciones menores al promedio nacional de 5,56%.

Para el mes marzo de 2026, el IPC tuvo una variación de 0,78% en comparación con febrero de 2026, y ocho divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional: información y comunicación (2,96%), alimentos y bebidas no alcohólicas (1,27%), salud (1,06%), bienes y servicios diversos (0,95%), muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,90%), recreación y cultura (0,88%), restaurantes y hoteles (0,86%) y por último, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,85%).

Por debajo se ubicaron: prendas de vestir y calzado (0,19%), educación (0,17%), transporte (-0,22%) y por último, bebidas alcohólicas y tabaco (-0,37%).

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