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Producción industrial nacional volvió a caer en mayo y en Antioquia se desplomó 3,5%

La producción industrial cayó 0,4% en mayo. Antioquia registró una contracción de 3,5%, mientras 25 de las 39 actividades manufactureras retrocedieron durante el mes.

  • La industria manufacturera registró una caída de 0,4% en mayo, mientras las ventas y el empleo del sector también retrocedieron, según el Dane. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ.
    La industria manufacturera registró una caída de 0,4% en mayo, mientras las ventas y el empleo del sector también retrocedieron, según el Dane. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ.
Colprensa
Diario La República
hace 2 horas
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La industria manufacturera colombiana volvió a mostrar señales de debilidad en mayo. La producción real registró una caída anual de 0,4%, mientras las ventas disminuyeron 0,8% y el empleo del sector retrocedió 1%, según reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Aunque el comportamiento del quinto mes del año fue negativo, el balance acumulado entre enero y mayo aún se mantiene en terreno positivo para la producción y las ventas. Sin embargo, el empleo industrial continúa mostrando una tendencia desfavorable.

De acuerdo con el Dane, de las 39 actividades industriales evaluadas en la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial, 25 presentaron caídas en su producción real. Estos subsectores restaron en conjunto 3,6 puntos porcentuales a la variación anual del indicador.

En contraste, 14 actividades registraron incrementos en su producción, aportando 3,2 puntos porcentuales a la variación total del sector. No obstante, esos resultados no fueron suficientes para compensar el deterioro observado en la mayoría de las ramas manufactureras.

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El informe también mostró que las ventas reales del sector descendieron 0,8% frente al mismo mes del año anterior, mientras que el personal ocupado disminuyó 1%, reflejando que la desaceleración también continúa afectando el mercado laboral industrial.

En lo corrido del año la producción creció 1,2%

A pesar del retroceso registrado en mayo, el comportamiento de la industria durante los primeros cinco meses del año sigue siendo favorable en algunos indicadores.

Entre enero y mayo, la producción real acumuló un crecimiento de 1,2% y las ventas reales aumentaron 0,7%. En contraste, el empleo industrial mantuvo una variación negativa de 0,7%, lo que evidencia que la recuperación del sector aún no se traduce en una mayor generación de puestos de trabajo.

Producción manufacturera en Antioquia cayó 3,5%

El comportamiento industrial fue desigual entre las diferentes regiones del país. El Dane informó que seis de los 14 dominios departamentales analizados registraron variaciones negativas en su producción real durante mayo.

Las mayores contracciones se presentaron en Córdoba, con una caída de 14,6%; Tolima, con 10%; Atlántico, con 5,5%; Bogotá, con 4,3%; y Antioquia, con 3,5%.

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Por el contrario, Caldas y Boyacá lideraron el crecimiento industrial del país durante el mes, con incrementos de 13,2% y 11,2%, respectivamente.

¿Cómo le fue al Valle de Aburrá?

En el análisis por áreas metropolitanas, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá registró el mayor impacto negativo sobre el resultado nacional.

Según el Dane, la producción real de esta zona cayó 3,7% en mayo, convirtiéndose en la región urbana que más restó al promedio nacional, con una contribución negativa de 0,6 puntos porcentuales a la variación total del indicador.

El resultado refleja que una de las principales concentraciones industriales del país continúa enfrentando un entorno desafiante, pese al crecimiento acumulado que todavía muestran algunos indicadores nacionales.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué la producción industrial cayó en mayo si el acumulado del año sigue siendo positivo?
Porque el desempeño de mayo fue inferior al del mismo mes del año anterior. Aunque en ese mes la producción retrocedió 0,4%, entre enero y mayo todavía acumula un crecimiento de 1,2%, lo que significa que los buenos resultados de meses anteriores compensan parcialmente la caída reciente.
¿Qué sectores de la industria fueron los que más incidieron en el resultado negativo?
El Dane informó que 25 de las 39 actividades industriales medidas presentaron caídas en su producción real. En conjunto, estos subsectores restaron 3,6 puntos porcentuales a la variación anual. La entidad no detalla en la información suministrada cuáles fueron esas actividades.
¿Por qué el empleo industrial sigue disminuyendo si la producción acumulada crece?
Porque el crecimiento acumulado de la producción aún no se ha reflejado en la generación de puestos de trabajo. Entre enero y mayo, el personal ocupado registró una variación de -0,7%, mientras que solo en mayo la reducción fue de 1%.

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