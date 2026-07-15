¿Se va a atornillar Hollman Morris? El polémico acuerdo de reparación del Estado que le da beneficios a él y su familia

A Hollman Morris, el cuestionado gerente de RTVC, el Gobierno Petro le ofreció este martes excusas públicas al periodista y a su familia por persecución y hostigamiento sufridos entre 2004 y 2009.
El acto de perdón nace de un compromiso internacional y no de la condición de Morris como gerente de RTVC. Sin embargo, las denuncias por presunto acoso laboral y sexual han puesto el foco sobre el mensaje que transmite el Gobierno al convertirlo en el protagonista de un reconocimiento público.
El acuerdo, firmado semanas antes del cambio de gobierno, incluye una serie producida por Inravisión, auxilios educativos de hasta $224 millones por hijo y una indemnización aún sin definir.
El acto de reconocimiento se realizó en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño y también cobija a su familia, como parte de un Acuerdo de Solución Amistosa alcanzado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Su esposa, Patricia Casas, y sus hijos, Daniela y Felipe Morris Casas, también están incluidos en el expediente que documenta denuncias de persecución, hostigamiento, amenazas, estigmatización y vigilancia ilegal atribuidas a agentes del Estado entre 2004 y 2009, cuando Morris dirigía el programa Contravía.