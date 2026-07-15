Avión ligero se accidentó en Gachancipá, Cundinamarca

Las autoridades reportaron un accidente aéreo ocurrido en la tarde de este miércoles 15 de julio en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca. Entérese: Urabá proyecta aeropuerto internacional de $7 billones: así sería la nueva gran gesta de Antioquia Se trataría de un avión ligero de la empresa Atlantic Corp S.A.S., modelo Cessna T206F, de matrícula HK-4368, que se habría precipitado a tierra en un sector cercano a la empresa Jerónimo Martins, exactamente en el kilómetro 3 de la vía que comunica los municipios de Gachancipá y Sesquilé.

Accidente de avión en Gachancipá, Cundinamarca. FOTO: Tomada de X - Bomberos de Cundinamarca

De acuerdo con los reportes preliminares, la aeronave despegó de Bogotá con destino a Tunja. En su interior viajaban dos personas que, al parecer, resultaron ilesas y fueron trasladadas a centros de salud del municipio de Gachancipá. Lea también: Avión que cubría la ruta París-Bogotá tuvo que aterrizar de emergencia en Madrid, ¿qué pasó? La Secretaría de Gobierno de Gachancipá indicó que el avión realizaba un vuelo de práctica cuando perdió potencia, situación que habría obligado al piloto a ejecutar una maniobra de aterrizaje de emergencia.

Sin embargo, el caso ya es materia de investigación por parte de las autoridades aeronáuticas correspondientes, quienes serán las encargadas de establecer las causas reales de esta emergencia, en la que hasta el momento no se han reportado víctimas fatales. Se espera un informe oficial por parte de las autoridades. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . En otras noticias: Mueren más personas en accidentes de tránsito que por homicidios: van 151 muertos en accidentes de tránsito este año Preguntas y respuestas