Generadoras de energía deberán entregar el 2% de sus ventas al Gobierno para atender ola invernal

El Gobierno ordenó que las generadoras hidroeléctricas y térmicas ubicadas en zonas críticas transfieran un 2% adicional de sus ventas brutas durante los próximos seis meses. La medida, destinada a atender la emergencia invernal, aplicará para plantas en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó
Según el Ministerio de Ambiente, esto se hará con el fin de financiar medidas ambientales y de gestión del riesgo para conjurar y prevenir la extensión de los efectos derivados de las inundaciones por el frente frío.
Puede leer: Urrá, EPM, Isagen y cuatro hidroeléctricas más deberán rendir cuentas a la Superservicios, ¿por qué?