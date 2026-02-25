Sobretasa en impuesto al patrimonio "puede llevar otra vez a pérdidas a algunas entidades financieras”: Grupo Aval

El recargo del 1,6% al sector financiero dentro del nuevo impuesto al patrimonio empresarial genera repercusiones al sector de la banca y, posteriormente, al bolsillo de los colombianos.

La medida, firmada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, busca recaudar cerca de $8 billones para atender la emergencia climática, que atraviesa el país, pero implica que más de la mitad del esfuerzo fiscal recaerá sobre el sistema financiero y el sector minero-energético (56%).

En conversación con EL COLOMBIANO, María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, advirtió que el impacto lo sentirán los colombianos.

“Si bien es un impuesto a todo el sector productivo, sí hay una sobretasa adicional al sistema financiero del 1,6%. Finalmente, eso lo que hace es que algunos recursos no fluyan hacia el desarrollo de la economía”, afirmó.

Y es que, cabe señalar que, el decreto establece una tarifa general de 0,5% para empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (unos $10.474 millones) y una tarifa especial de 1,6% para el sector financiero y las actividades de carbón y petróleo.

Según estimaciones, el 56% del recaudo esperado provendrá de estos sectores. El 44% restante sería aportado por los demás sectores productivos, gravados con la tarifa general del 0,5%.