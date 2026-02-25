x

Sobretasa en impuesto al patrimonio "puede llevar otra vez a pérdidas a algunas entidades financieras”: Grupo Aval

María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, reaccionó al recargo del 1,6% al sector financiero y afirmó que la medida restará recursos al desarrollo en un momento clave para la reconstrucción.

  María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, señaló que mayores cargas sobre el patrimonio reducen la capacidad de irrigar crédito en la economía. FOTO: COLPRENSA
    María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, señaló que mayores cargas sobre el patrimonio reducen la capacidad de irrigar crédito en la economía. FOTO: COLPRENSA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 3 horas
bookmark

El recargo del 1,6% al sector financiero dentro del nuevo impuesto al patrimonio empresarial genera repercusiones al sector de la banca y, posteriormente, al bolsillo de los colombianos.

La medida, firmada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, busca recaudar cerca de $8 billones para atender la emergencia climática, que atraviesa el país, pero implica que más de la mitad del esfuerzo fiscal recaerá sobre el sistema financiero y el sector minero-energético (56%).

En conversación con EL COLOMBIANO, María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, advirtió que el impacto lo sentirán los colombianos.

“Si bien es un impuesto a todo el sector productivo, sí hay una sobretasa adicional al sistema financiero del 1,6%. Finalmente, eso lo que hace es que algunos recursos no fluyan hacia el desarrollo de la economía”, afirmó.

Entérese: MinHacienda asegura que firmó decreto del impuesto al patrimonio que arrancará en abril: ¿qué cambios trae?

Y es que, cabe señalar que, el decreto establece una tarifa general de 0,5% para empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (unos $10.474 millones) y una tarifa especial de 1,6% para el sector financiero y las actividades de carbón y petróleo.

Según estimaciones, el 56% del recaudo esperado provendrá de estos sectores. El 44% restante sería aportado por los demás sectores productivos, gravados con la tarifa general del 0,5%.

Solvencia y crédito, en el centro del debate

Para la presidenta del conglomerado bancario, el efecto no es solo tributario, sino estructural. Señaló que una mayor carga sobre el patrimonio puede afectar la solvencia de algunas entidades.

“Eso puede llevar a que algunas entidades financieras otra vez entren a pérdidas en el sistema”, dijo.

Menores utilidades implican menor capitalización y, por tanto, menos margen para expandir crédito o mejorar condiciones. “Todo el mundo que tiene problemas de patrimonio o de solvencia es menos dinero en la economía”, sostuvo.

La presidenta del Grupo Aval también reaccionó a los señalamientos recientes del presidente sobre una supuesta falta de apoyo de la banca. Aseguró que el sector no está actuando por razones políticas, sino que busca mecanismos más eficientes para atender la emergencia.

Lea más: Solo el sector financiero y el minero energético aportarán el 56% del nuevo impuesto al patrimonio

También expresó preocupación por el calendario de pago —en dos cuotas, el 1 de abril y el 4 de mayo de 2026—, que implica una salida rápida de liquidez.

Disposición para apoyar la emergencia

Las declaraciones se dan luego de que el lunes se reuniera toda la cúpula bancaria con el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera. Sobre dicho encuentro, Gutiérrez aseguró que, más allá del debate tributario, la banca está comprometida con apoyar a las regiones afectadas, especialmente Córdoba.

“Tuvimos una muy buena reunión con el ministro y con el superintendente. Al igual que otros sectores empresariales, el sector financiero está comprometido con ayudar”, explicó.

A su vez, en lugar de inversiones forzosas, defendió mecanismos de alivio más ágiles, como periodos de gracia y créditos en condiciones favorables para la reconstrucción de viviendas y fincas afectadas.

Entre las propuestas que resaltó de dicha reunión están periodos de gracia, reestructuración de créditos y nuevas líneas en condiciones favorables para reconstrucción de viviendas, fincas y pequeños negocios. En su visión, "estos mecanismos pueden ser más rápidos y efectivos que esquemas de inversión forzosa".

En medio de la discusión, dejó claro que el sistema financiero quiere aportar, pero advirtió que mayores cargas patrimoniales reducen la capacidad de respuesta del propio sector.

El debate ahora se centra en cómo equilibrar la urgencia fiscal con la necesidad de mantener activo el crédito en una economía que aún enfrenta presiones de crecimiento y confianza.

Conozca también: “El próximo Gobierno tendrá que arreglar la casa”: la advertencia de la presidenta del Grupo Aval

Temas recomendados

Economía
Impuestos
Ministerio de Hacienda
Bancos
Grupo Aval
Colombia
María Lorena Gutiérrez
