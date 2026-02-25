Se le volteó la torta a Benedetti: Corte se inhibe de investigar a congresistas denunciados por él y le compulsa copias

La denuncia terminó devolviéndose como un búmeran. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema no solo se abstuvo de abrir investigación contra seis congresistas señaladas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, por injuria y calumnia, sino que decidió compulsar copias a la Procuraduría para que evalúe expresiones del propio funcionario contra una de ellas.
El origen del choque se remonta a febrero de 2025, cuando las representantes Catherine Juvinao, Julia Miranda, Lina María Garrido, Marelen Castillo, Carolina Giraldo y Katherine Miranda enviaron una carta al presidente Gustavo Petro cuestionando la designación de Benedetti al frente del Ministerio del Interior. En el documento expresaron reparos políticos y éticos frente a su nombramiento.