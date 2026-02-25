El alivio en intereses del Gobierno Petro saldría caro: la deuda del país subiría $310 billones a futuro

Las cifras fiscales de 2025 dejaron un panorama mejor al previsto por el Ministerio de Hacienda, principalmente por el ahorro en intereses derivado del manejo de la deuda y por la apreciación del peso colombiano frente al dólar. Es decir, el Gobierno equilibró un poco más la caja, no obstante, un análisis revela que la deuda a futuro creció en $310 billones.
De acuerdo con las estimaciones, el déficit total cerró en 6,5% del PIB el año pasado, por debajo de la meta de 7,1% fijada por el Gobierno. Este menor desbalance obedece a la llamada “ingeniería financiera” del Ministerio de Hacienda, que permitió un ahorro en intereses de hasta $28 billones, equivalente a 1,5% del PIB.
Así lo reveló Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana: “Encontramos que, en efecto, tuvimos un incremento muy fuerte en las obligaciones de los próximos años. Eso sería, en parte, el resultado de esas operaciones de corto plazo que ahorran intereses y terminan generando un pago adicional en el servicio de la deuda hacia adelante”.
Por ejemplo, el déficit primario —el desbalance entre ingresos y gastos sin contar el pago de intereses— habría alcanzado 3,7% del PIB en 2025. Esta cifra supera en 0,9 puntos porcentuales lo previsto por el Ministerio de Hacienda y se convierte en la más alta de la historia reciente, si se excluyen la pandemia y la crisis financiera de finales de los años noventa.