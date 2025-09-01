Reforma tributaria: patrimonios líquidos superiores a $1.991 millones pagarían impuesto, ¿de cuánto?

El Ministerio de Hacienda radicó este lunes 1 de septiembre en el Congreso la nueva reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, que plantea, entre otras cosas, modificaciones relevantes en materia de impuestos al patrimonio y ganancias ocasionales, con efectos directos sobre personas naturales y sectores económicos específicos.
En el caso del impuesto al patrimonio, la medida aplicará para quienes tengan patrimonios líquidos o superiores a 40.000 UVT, es decir, alrededor de $1.991 millones. Para ese casó sería del 0,5%, pero la tarifa sube progresivamente hasta el 5%.