De la camisa al asfalto: el Clásico El Colombiano 2025 plasma su desafiante ruta en el jersey oficial

Cuando los ciclistas reciban la camisa oficial del Clásico de Ciclismo El Colombiano 2025, tendrán impreso en él el trazado del recorrido que enfrentarán este 23 de noviembre. En líneas de puntillismo, el diseño plasma el desafío que los espera en los municipios del Oriente antioqueño, ya sea en la ruta de 113 o 63 kilómetros.
“La inspiración principal del jersey fueron las montañas y los puertos por donde los corredores pasarán. Las personas que compiten en este tipo de pruebas guardan sus camisas como un tesoro. Entonces quisimos que el recorrido les quedara grabado como un recuerdo simbólico de su esfuerzo”, explicó Manuela Espinal, creadora del concepto del diseño, ejecutado por la reconocida marca Suárez.