Habrá un quinto puerto en el Urabá antioqueño: moverá gas natural y biocombustible

El Urabá antioqueño sigue consolidándose como uno de los territorios con mayor proyección portuaria del país. A la construcción de Puerto Antioquia —entra en operación este mes— y a los avances de Puerto Pisisí, Puerto Cirilo y el Darién International Port se sumará Puerto Progreso de Urabá, una nueva terminal que promete convertir a Turbo en un punto estratégico para la logística, la industria y la transición energética en el Caribe.
El proyecto fue presentado por Andrés Felipe Bustos, exgerente de Puerto Antioquia y actual representante de Proyectos Logística y Comercio (Zomac), quien le explicó a EL COLOMBIANO que la iniciativa busca aprovechar las condiciones excepcionales que ofrece Urabá, como su cercanía a los principales centros de producción y consumo del país al estar 350 kilómetros más cerca de las zonas donde se produce el 70% del Producto Interno Bruto nacional; su localización estratégica a 250 millas náuticas y a 12 horas de navegación del Canal de Panamá, y sus profundidades naturales superiores a los 17 metros, ideales para zonas de atraque y acceso de grandes embarcaciones.