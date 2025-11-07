Incendio arrasó con vehículos y locales comerciales en Barbosa, Antioquia

Fue un milagro que no se presentaran lesionados en medio de un gran incendio que consumió totalmente un parqueadero en el municipio de Barbosa, específicamente en el sector conocido como la Y, en el barrio La Esmeralda. Sin tener muy claro aún qué fue lo que ocurrió, las llamas alertaron a las personas que se encontraban en el lugar, quienes de inmediato intentaron sofocarlas sin éxito, pues el fuego se propagó rápidamente.
Mientras unos intentaban a punta de extintor sofocar las llamas, otros alertaron a los bomberos, y cuando estos llegaron ya el parqueadero estaba completamente consumido, así como ocho carros y cuatro motos. Lo que hicieron entonces fue tratar de evitar que el fuego se expandiera hacia los locales vecinos.
“Se despliega inmediatamente una unidad de intervención, la cual al llegar al sitio encuentra incendio totalmente declarado en un parque automotor donde funcionan varios establecimientos comerciales. Se hace conexión de dos líneas de ataque utilizando hidrantes cercanos al establecimiento para evitar la propagación del fuego”, señaló Yeni Jaramillo, integrante del Cuerpo de Bomberos del municipio.
Entre bomberos y comunidad lograron frenar el avance del incendio, aunque las llamas alcanzaron a afectar a cuatro locales aledaños. Todavía se están cuantificando en estos los daños. En el tramo final de la intervención, los bomberos de Girardota llegaron a apoyar las labores extinguiendo el incendio sin lesionados, por fortuna.