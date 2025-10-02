x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Importar gas desde el Caribe para evitar déficit en 2027: así es el plan que propone el Grupo Energía Bogotá

La compañía y su filial TGI anunciaron un plan para construir un nuevo punto de regasificación en Ballenas, La Guajira. Se trataría de la única alternativa viable a corto plazo para evitar un déficit energético.

  • Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, advirtió que, sin nuevas soluciones, Colombia enfrentará un déficit serio de gas que pondría en riesgo a la industria y a los consumidores. Foto: Juan Antonio Sánchez
    Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, advirtió que, sin nuevas soluciones, Colombia enfrentará un déficit serio de gas que pondría en riesgo a la industria y a los consumidores. Foto: Juan Antonio Sánchez
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 15 horas
bookmark

El Grupo Energía Bogotá (GEB) y su filial TGI anunciaron un plan para construir un nuevo punto de regasificación en Ballenas, La Guajira, con una inversión de 150 millones de dólares. El objetivo es garantizar el abastecimiento de gas en 2027 y prevenir un déficit que encarecería tarifas y afectaría la competitividad.

La iniciativa consiste en construir una terminal en la costa Caribe que permitirá recibir gas natural licuado importado, regasificarlo y distribuirlo a través de la red nacional de gasoductos.

Puede leer: Producción de gas en Colombia ha caído 15% en 2025, mientras importaciones se han disparado 45,4%

Con un plazo de ejecución estimado en 15 meses, el proyecto estaría listo en 2027. De acuerdo con sus promotores, se trata de la única alternativa viable en el corto plazo para evitar un déficit energético.

Riesgos de no avanzar en infraestructura de gas

Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, advirtió que, sin nuevas soluciones, Colombia enfrentará un déficit serio de gas que pondría en riesgo a la industria y a los consumidores.

De acuerdo con sus estimaciones, los precios podrían elevarse hasta un rango de US$22 a US$30 por millón de BTU, lo que afectaría tanto la competitividad empresarial como el costo de vida de los hogares.

A esto se suma la advertencia de Fedesarrollo, que señaló que el aumento en las importaciones de gas demandará mayores recursos financieros, lo que presionaría las tarifas e impactaría de forma negativa el Producto Interno Bruto (PIB).

Entérese: Por incrementos en el precio del gas, grandes industrias colombianas trasladarían producción a otros países en 2026

InfogrÃ¡fico
Importar gas desde el Caribe para evitar déficit en 2027: así es el plan que propone el Grupo Energía Bogotá

Viabilidad técnica y apoyo institucional

Jorge Andrés Henao, gerente general de TGI, afirmó que el proyecto tiene viabilidad técnica y cuenta con los recursos necesarios. Según explicó, el objetivo central es asegurar gas a menores precios y con una oferta confiable.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respaldó la propuesta y señaló que espera que el Grupo Ecopetrol manifieste su voluntad política para que el proyecto avance.

Colombia y la dependencia creciente de gas importado

Actualmente, Colombia cuenta con el terminal de regasificación en Cartagena, operado por Sociedad Portuaria El Cayao (Spec), filial de Promigas, considerado uno de los más importantes del sector. Además, existen otros puntos de importación activos.

Le interesa: Reservas de gas de Colombia se desplomaron 64% en los últimos 12 años, revela informe de Promigás

Con la nueva planta en Ballenas, el país ampliaría su capacidad para comprar gas en el exterior, proveniente principalmente de Estados Unidos y Trinidad y Tobago, de acuerdo con cifras del Dane.

Desde diciembre de 2024, Colombia comenzó a importar gas específicamente para el abastecimiento de hogares y comercios, lo que evidencia la creciente dependencia del suministro externo.

Además: Colombia se quedará sin gas en 2026 y la solución está frenada: ¿por qué Ecopetrol pone trabas a una regasificadora?

Temas recomendados

Economía
Sectores económicos
Combustibles
Gas natural
Gas
Colombia
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida