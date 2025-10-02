Importar gas desde el Caribe para evitar déficit en 2027: así es el plan que propone el Grupo Energía Bogotá

El Grupo Energía Bogotá (GEB) y su filial TGI anunciaron un plan para construir un nuevo punto de regasificación en Ballenas, La Guajira, con una inversión de 150 millones de dólares. El objetivo es garantizar el abastecimiento de gas en 2027 y prevenir un déficit que encarecería tarifas y afectaría la competitividad.
La iniciativa consiste en construir una terminal en la costa Caribe que permitirá recibir gas natural licuado importado, regasificarlo y distribuirlo a través de la red nacional de gasoductos.
Con un plazo de ejecución estimado en 15 meses, el proyecto estaría listo en 2027. De acuerdo con sus promotores, se trata de la única alternativa viable en el corto plazo para evitar un déficit energético.