China es el principal proveedor de Colombia: importaciones de crecieron 15,8% en abril

Las importaciones colombianas observaron un crecimiento de 15,8% en abril de 2026 frente al mismo mes de 2025, al alcanzar un valor de US$6.709,3 millones, según las cifras provisionales divulgadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) con base en información de la Dian.
El aumento estuvo explicado principalmente por el comportamiento del grupo de manufacturas, cuyas compras externas sumaron US$4.934,2 millones y crecieron 16,8% anual, aportando 12,3 puntos porcentuales al incremento total de las importaciones.