Cada hogar de Medellín gastaría en promedio más de $429.000 por el Mundial 2026

Seguir el Mundial de fútbol de 2026 tendrá un impacto directo en el bolsillo de los medellinenses. Se estima que cada hogar de la ciudad destinaría en promedio $429.339 para disfrutar del torneo, una cifra que incluye compras de alimentos, bebidas, televisores, camisetas e incluso el tradicional álbum Panini. En conjunto, ese consumo permitiría movilizar cerca de $567.879 millones en la economía local y aportar aproximadamente $446.512 millones al Producto Interno Bruto (PIB) de Medellín. Los cálculos pertenecen a un estudio del Distrito y también al Observatorio de Desarrollo Económico de la capital antioqueña. El efecto sería especialmente visible en sectores como el comercio, la gastronomía, el entretenimiento y la tecnología, que se dinamizarían a raíz de la fiebre futbolera. Le puede gustar: El Mundial del ‘caramelo escaso’ que se vive en las calles paisas Este formato ampliado implica más semanas de competencia, una exposición mediática superior y mayores oportunidades para campañas promocionales, estrategias comerciales y actividades de consumo asociadas al torneo.

Los medellinenses gastarían más en alimentos y bebidas

El estudio proyecta que una parte importante de los recursos se destinará a alimentos y bebidas, segmento que concentraría aproximadamente $391.233 millones del gasto total. A ello se sumaría la compra de televisores, con una inversión estimada de $76.631 millones, así como la adquisición de camisetas e indumentaria relacionada con el fútbol, cuyo gasto alcanzaría cerca de $47.819 millones. Otro de los productos que tendría una importante participación sería el tradicional álbum Panini, para el cual se calcula un gasto cercano a $52.194 millones. La suma de estos rubros conformaría un gasto total de $567.879 millones durante el campeonato, que se extenderá hasta el próximo 19 de julio. El Centro de la ciudad es uno de los lugares donde más se siente el consumo. Según Duber Ledesma, director de Somos El Hueco Medellín, la coincidencia del torneo con el pago de primas de mitad de año y la celebración del Día del Padre impulsó significativamente las ventas en el sector. Conozca: La ‘Casa Mundialista’ de Itagüí la conocen aquí y hasta en Europa “El mundial coincidió en una fecha muy importante para el comercio, lo cual incentivó de manera muy positiva las ventas”, explicó Ledesma. De acuerdo con el dirigente gremial, los establecimientos dedicados a la venta de camisetas registraron incrementos de hasta 200%, impulsados por la alta demanda de prendas relacionadas con la Selección Colombia.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El líder gremial destacó que la variedad de camisetas lanzadas recientemente ha tenido una acogida positiva entre los consumidores. Según sus estimaciones, las visitas al sector comercial aumentaron cerca de 10%. Ledesma señaló que en un día normal alrededor de 1,2 millones de personas transitan por el centro de Medellín y que el flujo de visitantes ha crecido gracias al interés por adquirir productos relacionados con el Mundial. Entérese: La Casa de la ‘Sele’ llega a Medellín: así podrá vivir gratis partidos de Colombia en el Mundial

Fenalco ya observa señales de crecimiento en el consumo

De acuerdo con Fenalco Antioquia, el impacto económico asociado al Mundial ya comienza a reflejarse en algunos sectores. El gremio reporta que la adquisición de equipos tecnológicos y televisores ha aumentado entre 40% y 57% durante los últimos tres meses. Asimismo, bares, restaurantes, establecimientos gastronómicos y centros de entretenimiento adelantan preparativos logísticos para atender el incremento de visitantes y aficionados que seguirán las transmisiones de los partidos.

La experiencia de torneos anteriores también muestra que la participación de la Selección Colombia suele convertirse en un poderoso impulsor del consumo. Históricamente, las ventas de prendas, camisetas y artículos promocionales relacionados con el combinado nacional han superado incrementos del 100%. María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico, destacó que el principal canal de impacto económico se concentra en la dinamización temporal del consumo local. Añadió que el comercio representa cerca del 15% del valor agregado de Medellín y constituye una de las actividades económicas más importantes de la ciudad. Además, alrededor de 400.000 personas ocupadas en el área metropolitana desarrollan labores relacionadas con este sector. Los registros históricos muestran que los años mundialistas suelen coincidir con algunos de los niveles más altos de ocupación laboral observados en el comercio de Medellín y el Valle de Aburrá, reflejando la estrecha relación entre los ciclos de consumo y la actividad comercial.

La participación de Colombia en el Mundial impulsa más el consumo

Los antecedentes muestran que el efecto económico de una Copa Mundial depende en gran medida del desempeño de la Selección Colombia. Durante el Mundial de Brasil 2014, considerado uno de los mayores éxitos deportivos del país, Fenalco Antioquia estimó que el comercio del departamento movilizó alrededor de $100.000 millones impulsado por la destacada actuación del equipo nacional.

Además, algunos sectores registraron ingresos adicionales cercanos a $5.000 millones semanales durante el campeonato. A nivel nacional se vendieron aproximadamente 200.000 camisetas oficiales, equivalentes a unos $30.000 millones, así como cerca de 480.000 televisores. Ese año también se registró un importante impacto social en Medellín, donde la Alcaldía de Medellín y el Medellín Convention & Visitors Bureau instalaron pantallas gigantes en comunas y corregimientos para facilitar el acceso ciudadano a los encuentros. La situación fue distinta en Rusia 2018. En esa oportunidad, solo el 22% de los comerciantes reportó incrementos en sus ventas, mientras que el 42% indicó que no observó cambios significativos. Los beneficios se concentraron en categorías específicas como cerveza, licores, televisores, camisetas, comidas rápidas, gaseosas y pasabocas. Lea también: De boletas falsas a tokens cripto: pilas con estas modalidades de estafa que rodean el Mundial 2026 Por su parte, la ausencia de Colombia en Catar 2022 llevó a Fenalco a advertir afectaciones para sectores tradicionalmente favorecidos por estos eventos, como bares, restaurantes, comercios deportivos, servicios de domicilios, almacenes de televisores y distribuidores de alimentos. Las proyecciones apuntan a que Medellín experimentará una importante dinámica económica impulsada por el consumo asociado al torneo. El efecto final dependerá en buena medida del desempeño de la Selección Colombia y de la capacidad de los sectores comerciales y de servicios para aprovechar el aumento de la demanda. Lo cierto es que la edición más grande en la historia de los mundiales abre una oportunidad para que el comercio, la gastronomía, el entretenimiento y la tecnología impulsen sus ventas y fortalezcan la actividad económica de la ciudad. Entérese: ¡Fiebre mundialista! Más de 91.000 colombianos viajarán a Estados Unidos, México y Canadá

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