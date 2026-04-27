Nutresa llegará a ocho de cada diez hogares con mensajes de fe, tras intervenir 30 millones de empaques

En Colombia, pocas cosas son tan cotidianas como abrir una chocolatina, preparar un café o compartir unas galletas. Son gestos simples, casi automáticos, que se repiten todos los días en millones de hogares. Justamente ahí, en esos momentos invisibles, es donde Grupo Nutresa decidió intervenir.
La compañía puso en circulación más de 30 millones de empaques de 17 de sus marcas más reconocidas, pero esta vez con un cambio inusual, puesto que los logos tradicionales cedieron su espacio a mensajes de optimismo. Esta campaña fue bautizada como #ElSaborDeCreer según la compañía, como una lectura del momento que vive el país.