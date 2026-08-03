Helicol pide a la SIC acelerar investigación contra Ecopetrol por presuntas prácticas anticompetitivas

La empresa Helicol hizo un llamado público a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para que adopte una decisión “con la mayor prontitud posible” en la investigación que adelanta desde 2023 contra Ecopetrol y sus filiales Ocensa y Cenit por presuntas prácticas restrictivas de la libre competencia en la contratación del servicio de transporte aéreo en helicóptero.
A través de un comunicado, la compañía aseguró que una decisión oportuna resulta fundamental para garantizar la protección de la libre competencia, el acceso efectivo a la justicia y la confianza en las instituciones.
“La libre competencia solo puede protegerse cuando las investigaciones concluyen con decisiones oportunas. La celeridad también es justicia”, señaló la empresa.
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En la tarde de este lunes 3 de agosto, durante la presentación de resultados financieros, consultado sobre el asunto, el presidente (e) de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, dijo que hasta el momento no han sido notificados de los resultados de la investigación de la SIC.