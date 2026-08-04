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“No llegaba al baño y costaba despertarlo”: el relato que le da la vuelta al mundo sobre los últimos días de Maradona

El ídolo argentino murió a causa de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar en una casa ubicada en Tigre, al norte de Buenos Aires.

  • El duro relato sobre los últimos días con vida del futbolista Diego Maradona. :FOTO: AFP
    El duro relato sobre los últimos días con vida del futbolista Diego Maradona. :FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 2 horas
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Diego Maradona comía poco, sufría de incontinencia urinaria y pasaba postrado en cama: así describió un custodio del ídolo los días previos a su fallecimiento en el juicio que se sigue al equipo médico del exfubolista argentino.

Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 bajo internación domiciliaria, tras una neurocirugía. Aníbal Domínguez, custodio que convivió con él en las semanas previas a su fallecimiento, contó que el “Diez” comía poco, sufría incontinencia para orinar y que pasaba días enteros sin levantarse de la cama y con síntomas de abstinencia de alcohol.

Lea también: Juicio por Diego Maradona entra en su recta final: tres meses de peleas, lágrimas y un video de la autopsia

El testimonio se oyó en una nueva audiencia en el proceso que se lleva a cabo en San Isidro, 26 kilómetros al norte de Buenos Aires, que busca establecer responsabilidades entre el equipo médico que atendió a Maradona durante su convalecencia tras la operación.

El astro murió a raíz de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar en una casa en Tigre, al norte de Buenos Aires. Domínguez, que trabajaba con Maradona desde 2015, vivió en esa casa cerca de una semana hasta el 22 de noviembre, y contó que en ese momento el astro “tenía retención de líquido, estaba hinchado”.

“Diego estaba de mal humor, trataba mal a todo el mundo”, dijo además el testigo, y añadió que costaba despertarlo y convencerlo de que se bañe o coma. “Se iba encima, no llegaba al baño”, recordó.

El custodio tenía diálogo fluido con el médico personal de Maradona, Leopoldo Luque, principal imputado en la causa, y contó que en esos días le pidió que fuera a ver al paciente: “Tenía que venir y no estaba viniendo”.

Además de Luque, otros seis profesionales de la salud son juzgados por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían provocar la muerte de Maradona. Todos claman inocencia.

“Diego recién se había operado, tenía que haber alguien ahí responsable. Luque era médico y amigo de él; a Luque lo echaba, lo ha llegado a escupir y él esperaba un rato y volvía y hablaban”, dijo Domínguez.

Durante la audiencia se reprodujeron audios en los que el custodio le contaba a Luque que Maradona estaba “perdido y tenía temblores” el 20 de noviembre, lo que ambos atribuían a la abstinencia de alcohol.

Sin embargo, rememoró que esa misma noche Maradona pidió que lo llevaran a pasear en camioneta, y así lo hicieron. “Uno no podía chocar con Diego y decirle que no porque era peor, explotaba (...) El jefe era Diego”, dijo ante un público en el que se encontraban dos de las hijas de Maradona, Dalma y Gianinna.

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Preguntas y respuestas

¿Qué reveló el custodio de Diego Maradona sobre sus últimos días antes de morir?
El custodio Aníbal Domínguez declaró que Diego Maradona estaba en un delicado estado de salud antes de fallecer: comía poco, sufría incontinencia urinaria, pasaba largos periodos en cama y presentaba síntomas que atribuían a la abstinencia de alcohol. Su testimonio fue presentado en el juicio que busca determinar responsabilidades del equipo médico que lo atendió tras una neurocirugía.
¿Cuándo murió Diego Maradona y cuál fue la causa de su fallecimiento?
Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, mientras permanecía internado en su casa de Tigre, Argentina. Según los informes citados en el proceso, falleció por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.
¿Por qué están juzgando al equipo médico de Diego Maradona?
El equipo médico de Diego Maradona está siendo juzgado por la posible responsabilidad en su muerte tras la neurocirugía a la que fue sometido. La acusación es por homicidio con dolo eventual, una figura legal que implica que los profesionales podrían haber sabido que sus acciones u omisiones representaban un riesgo para la vida del paciente. Los acusados niegan las responsabilidades.

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