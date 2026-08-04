“Hay una estrategia para influir” en la institución: rector de la U. Nacional tras violencia y amenazas

El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, emitió un pronunciamiento tras los hechos recientes de violencia que se han presentado en la institución. Entre ellos, el vandalismo contra el carro de Rafael Malagón Oviedo, decano de la Facultad de Odontología, y la agresión al líder estudiantil Kevin Arrigui, quien recibió varias puñaladas luego de supuestamente haber quitado unas pancartas del sindicato Sintraunal. Con ese último arranca Peña su columna en El Espectador. De hecho, invita a reflexionar sobre“la relación entre una serie de hechos que, a primera vista, podrían parecer inconexos” entre los que menciona, de primero,“el intento de asesinato del representante estudiantil Kevin Arrigui”. Le puede interesar: U. Nacional: Amenazas pondrían en riesgo elección de decanos; “no cedan ante el miedo”, dice el rector

Antecedentes de rectoría ilegal, amenazas de muerte y toma de sedes administrativas

Posteriormente, menciona otros episodios como las controversias judiciales en torno a la designación del rector de la Universidad. Se recuerda que Leopoldo Múnera asumió la rectoría de manera ilegal entre junio de 2024 y noviembre de 2025 —según dos fallos del Consejo de Estado—. También habla de“las gravísimas amenazas e intimidaciones contra estudiantes, docentes y directivos, que van desde la estigmatización pública hasta amenazas de muerte” y “los intentos de control sobre diversas universidades públicas; y la toma del edificio Uriel Gutiérrez por parte de personas que posteriormente fueron capturadas y hoy enfrentan procesos judiciales”. Para Peña, analizados en conjunto, los acontecimientos “permiten identificar claramente patrones”. Califica los hechos mencionados, así como los de años anteriores, como “un fenómeno persistente que afectó la convivencia universitaria, la seguridad de los ciudadanos, el funcionamiento institucional y la confianza en los mecanismos democráticos de resolución de conflictos”.

Balance de disturbios en la sede Bogotá e impacto en la Fuerza Pública y la ciudadanía

Como evidencia, Peña exponen que se habrían registrado cerca de 20 disturbios en el entorno de la sede Bogotá en 2022, 28 en 2023 y 35 en 2024. “Los hechos violentos no afectarán exclusivamente a la Fuerza Pública resultaron perjudicados ciudadanos, estudiantes, trabajadores universitarios, bienes públicos y el sistema de transporte masivo de la capital colombiana”, escribe Peña. “Uno de los casos más graves ocurrió el 23 de junio de 2023, cuando el patrullero John Freddy Rodríguez Sandoval sufrió lesiones que lo dejaron en estado crítico”, narra Peña, agregando que las autoridades atribuyeron los hechos a Diego Fernando Perilla Carvajal, alias Pirulo, quien nunca habría tenido vínculo alguno con la Universidad.

Ocupación del edificio Uriel Gutiérrez y desmantelamiento de la Brigada Clandestina PPP

A su vez, cuenta que tras su designación rectoral en abril de 2024, carga que después ocupó Múnera ilegalmente,“un grupo de encapuchados armados con machetes ocupó el edificio Uriel Gutiérrez, sede de la administración central de la Universidad”. Acciones así, dice, se repitieron durante semanas.

Los episodios habrían incluido amenaza a vigilantes en las que se les echaba gasolina y se les decía que iban a quemarlos. Incluso,retenciones forzosas con amenazas de muerte. “La gravedad de estos acontecimientos quedó reflejada en las investigaciones que culminaron el 11 de diciembre de 2025, con la captura de once personas acusadas de integrar la denominada 'Brigada Clandestina PPP', Por y Para el Pueblo”, cuenta Peña. “Al igual que ocurrió en el caso de alias “Pirulo”, anteriormente mencionado aquí, ninguna de las personas capturadas pertenecían a la Universidad ni a otra institución de educación superior. Diversos reportes periodísticos también dieron cuenta de presuntos vínculos de esta estructura con el Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN”, agrega, y sostiene que tras la captura de esos individuos“no volvieron a registrarse disturbios violentos en la sede Bogotá de la Universidad”. Pero no todo terminó. Según dice Peña, se siguió presentando otro tipo de episodios.“Persistieron expresiones de propaganda política, distribución de panfletos, grafitis e incluso algunas interrupciones esporádicas de la movilidad, pero desaparecieron los disturbios violentos”. Sin embargo, añade quela violencia “cambió de escenario y método” y que se ve reflejada en“la intimidación sistemática contra quienes han defendido el diálogo, la legalidad y la resolución institucional de los conflictos”. Esto, a través de grafitis, pancartas, campañas en redes sociales y mensajes directos. Incluso, insinúa que, en algunos casos, los amenazados“han tenido que salir del país”. Le puede interesar: Ministra designada Viviane Morales envía carta para atajar la última movida de Petro en la Universidad Nacional

Disputa por el control del gobierno universitario y estrategias de “desobediencia civil”

A renglón seguido, Peña toca el tema de la representación política en la Universidad.“Lo preocupante no es únicamente la existencia de cada una de estas manifestaciones por separado, sino la manera en que parecen converger y reforzarse mutuamente en determinados momentos de la vida institucional”. Y se refiere a que, mientras algunos actores ejercían presión, otros desarrollaban “una intensa disputa por el control de los órganos de gobierno de la Universidad”. Todo en una estrategia que habrían denominado“de desobediencia civil”, como el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

Volviendo a la actualidad, Peña habla de la elección del representante del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la institución. Según explica, “dicho delegado participa directamente en las decisiones estratégicas de la principal universidad pública del país” como la designación de los decanos. Para Peña, el proceso generó algunas “inquietudes”, como el hecho de que fue publicado este 15 de julio y solo permaneció abierto por unas horas. Además, se le habría hecho “poca publicidad”. Ante eso, se metió la Procuraduría. “La Procuraduría advirtió sobre presuntas irregularidades en el proceso y solicitó que se examinaran cuidadosamente las condiciones en que se adelantó la elección”.Pero el proceso continuó su curso. Peña explica que, en la convocatoria,“cinco candidatos lograron inscribirse y siete rectores participaron posteriormente en la votación que eligió como representante al rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Augusto Choachí González”. Esa representación participa en la terna que se presenta al CESU, quien escoge a su delegado ante el Consejo Superior Universitario. Por fin,la conformación de esa terna “tiene efectos directos sobre la composición del máximo órgano de dirección de la Universidad”. Le puede interesar: Disturbios en Bogotá tras la segunda vuelta presidencial dejaron ataques, bloqueos y 183.000 usuarios afectados

Advertencias sobre el nombramiento de decanos

Tras esto, y recordando que el proceso siguió, Peña reitera que“aun cuando posteriormente puedan ser objeto de revisión judicial, los efectos inmediatos de los actos administrativos terminan produciendo consecuencias institucionales difíciles de revertir”. El rector afirma que,“la apuesta el gobierno saliente es que las decanas y decanos de la UNAL quedarán nombrados así como las otras decisiones que tome el CSU de la UNAL”, a pesar de que se tumben los nombramientos en otros organismos. Para Peña, todos los hechos mencionados generan cuestionamientos. Para esto,“corresponde a la sociedad, a las autoridades ya la comunidad académica examinar si detrás de ellos existe una estrategia más amplia orientada a influir en la dirección y el gobierno de las universidades públicas colombianas”. Peña hizo un llamado a la Procuraduría, el Ministerio de Educación y los consejeros del CESU para devolver la terna y pueda ser elaborada otra “con plena conciencia de todos y cada uno de sus miembros”. Finalmente, hizo un llamado a“las autoridades ya todas las instituciones democráticas a rodear y proteger a la Universidad Nacional de Colombia”, a los diferentes actores a sostener diálogos ya respaldar los procesos de representación y gobierno universitario para que se desarrollen con“transparencia, legalidad y plena participación”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Qué denunció el rector Ismael Peña sobre la Universidad Nacional? José Ismael Peña denunció un patrón sistemático de agresiones, amenazas de muerte, tomas administrativas e irregularidades en la elección de delegados ante el CESU, orientados a presuntamente tomar el control del gobierno universitario. ¿Por qué el rector de la Universidad Nacional habla de una estrategia para influir en la institución? Según el rector, la convocatoria para elegir al representante ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) estuvo abierta por pocas horas y tuvo escasa difusión. Además, recordó que la Procuraduría solicitó revisar el proceso por presuntas irregularidades antes de que continuara la elección.

¿Qué irregularidades señaló Ismael Peña en la elección del representante ante el CESU?