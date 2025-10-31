Piden reabrir caso Ecopetrol-Cenit: denuncian presunto direccionamiento de contratos en la Presidencia de Roa

Una nueva tormenta se posa encima del Grupo Ecopetrol. El abogado Julián Quintana Torres, en representación de Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S. (Helicol), radicó ante la Fiscalía General de la Nación una solicitud formal para reabrir la investigación penal que involucra a altos funcionarios de Ecopetrol y su filial Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos.
Los argumentos del abogado Quintana van en la vía de presuntos delitos de acuerdos restrictivos de la competencia, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.
La petición, a la que tuvo acceso este medio, fue dirigida a la Fiscalía 21 Especializada, y cuestiona la decisión de archivo emitida el 22 de agosto de 2025, por considerar que se adoptó “sin agotar las diligencias esenciales del proceso y sin valorar la evidencia aportada”.
En palabras del abogado, “esta solicitud busca que el proceso se reabra, se practiquen las pruebas omitidas y se investigue con rigor. No es un reclamo personal: es una exigencia de transparencia en la contratación pública”.
