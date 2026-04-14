Tesla desata guerra de precios de carros eléctricos en Colombia; caídas de hasta $80 millones

En noviembre de 2025, el mercado automotor colombiano dejó de ser el mismo. Tesla, la marca de carros de Elon Musk, abrió vitrinas en Bogotá (Centro Andino) y Medellín (El Tesoro) e introdujo su modelo global de venta directa, sin concesionarios ni intermediarios. Pero el verdadero golpe no fue el formato comercial, sino el precio. Así las cosas, Tesla desató una guerra de precios en los carros eléctricos en Colombia. Por ejemplo, el Model 3 arrancó desde $109,99 millones y el Model Y desde $119,99 millones. Niveles inesperadamente bajos que, en algunos casos, quedaron por debajo de marcas chinas e incluso de híbridos tradicionales que rondaban los $130 millones en promedio. Colombia pasó, de un momento a otro, a ser uno de los mercados con Tesla más baratos del mundo. Ese movimiento redefinió el techo del mercado. Y lo hizo rápido. Puede leer: ¿Por qué crecen tanto los vehículos eléctricos en Colombia? Hay 267% más que hace un año El impacto fue inmediato. En marzo de 2026, el Tesla Model Y se convirtió en el vehículo más vendido de Colombia, superando incluso a modelos a gasolina históricamente dominantes. De acuerdo con cifras de Fenalco y la Andi, ese mes se matricularon 1.791 unidades del Model Y, en un mercado de carros eléctrico que creció más de 267% frente al mismo mes del año pasado.

¿Cómo empezó la guerra de precios en Colombia?

Un análisis de la revista Panorama Automotor documentó que cerca de 32 modelos eléctricos e híbridos redujeron sus precios entre finales de 2025 y el primer trimestre de 2026. El caso emblemático fue el Kia EV3, que cayó cerca de $40 millones en apenas dos meses, pasando de rondar los $160 millones a alinearse con los $119 millones del Model Y. Pero no fue el único; el ajuste de precios se extendió como una ola. Por ejemplo, Jeep Avenger eléctrico registró una caída cercana al 20% entre enero y marzo de 2026. Por su parte, el BYD Tang EV tuvo reducción acumulada de $50 millones en menos de un año. Renault Megane E-Tech reportó un recorte de aproximadamente $33 millones. En su lugar, Porsche Taycan aseguró desplomes superiores a $80 millones en el segmento premium. Mientras que el Hyundai Kona Limited tuvo ajuste de $22 millones, y el BMW iX1 registró una reducción de $25 millones.

No todas reaccionaron igual. Mientras la mayoría ajustó agresivamente, Volvo y Mercedes-Benz mantuvieron sus precios sin variaciones, apostando a un cliente menos sensible al precio. Según los analistas, el resultado ha sido un mercado más competitivo, con mayor presión sobre los precios, una oferta más amplia y un consumidor que, por primera vez, puede comparar vehículos eléctricos de distintas marcas con autonomías y prestaciones similares en rangos de precio cercanos.

Un mercado de vehículos más competitivo y más exigente en Colombia

Este nuevo escenario ha transformado la experiencia de compra. Por primera vez, el consumidor colombiano puede comparar vehículos eléctricos con autonomías, prestaciones y tecnología similares dentro de rangos de precio muy cercanos. En ese orden, en el segmento de entrada, modelos como el Renault Kwid E-Tech, desde $72,9 millones, MG S5 EV desde $94,9 millones, o el GAC AION UT, desde $80,9 millones, muestran cómo la presión competitiva también se trasladó a la base del mercado. Es decir, en este segmento Tesla no participa, pero su llegada presionó indirectamente a las marcas a defender precios bajos. En el segmento medio, entre $95 y $130 millones, donde se concentra la mayor parte de la demanda, Tesla fijó un techo claro. El Model 3 en $114,9 millones y el Model Y en $119,9 millones obligaron a modelos como el Kia EV3 o el MG 4 EV, este último desde $99,9 millones, a alinearse en precio. Más arriba, en el segmento medio-alto y premium, más de $140 millones, versiones como el Model 3 Long Range y el Model Y Long Range, cercanas a los $140 millones, redefinieron el concepto de entrada al lujo eléctrico, presionando a marcas europeas como Renault Megane E‑Tech por $146,9 millones; y BMW iX1, Volvo EX30, Audi Q6 e‑tron desde $170 millones en adelante. Lea aquí más: Compradores de Tesla en Colombia denuncian demoras en entregas y fallas operativas, ¿qué está pasando?

El boom en ventas: cifras que explican el fenómeno

El último informe de vehículos eléctricos de la Andi y Fenalco reveló que, en marzo de 2026, el Tesla Model Y se convirtió en el vehículo más vendido de Colombia, con 1.791 unidades matriculadas en un solo mes. En ese mismo mes, los vehículos eléctricos crecieron 267% frente al año anterior, alcanzando 5.083 unidades y representando el 18,1% del total de registros. Los híbridos, por su parte, aumentaron 72,3%, con 7.631 unidades, equivalentes al 27,1% del mercado. En el acumulado entre enero y marzo de 2026, se matricularon 9.349 eléctricos, un crecimiento de 171,3%, y 19.762 híbridos, con un aumento del 72,4%. Tesla lidera con amplitud. En marzo concentró el 48,4% del mercado de eléctricos, seguida por BYD, Chery, MG y Chevrolet. Por modelos, el dominio también es evidente, el Model Y alcanzó el 35,2% de participación y el Model 3 el 13,1%.

Sin embargo, la otra cara de la moneda empieza a sentirse entre los primeros compradores. La reducción acelerada de precios tiene un impacto directo sobre el valor patrimonial de quienes adquirieron estos vehículos antes de la guerra comercial. Un carro comprado en $120 millones puede valer cerca de $90 millones en menos de un año, lo que implica una depreciación de hasta el 40% no asociada al uso, sino a decisiones comerciales de las marcas.

Tesla en Medellín.

La lógica económica detrás del “efecto Tesla”